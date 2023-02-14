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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وفاة شقيق شارون ستون عن عمر يناهز 57 عامًا

صدى البلد

توفي شقيق شارون ستون عن عمر يناهز 57 عامًا، وذلك بعد تعرضه لسكتة قلبية مفاجئة بسبب مرض في القلب.

الوفاة جاءت بعد أقل من 3 أشهر من الموت المأساوي لابنه “ريفر” عن عمر 11 شهرًا فقط، وهو ما أصاب شقيق شارون ستون بحالة كبيرة من الحزن آنذاك.

آخر ظهور للممثلة العالمية شارون ستون

آخر ظهور للممثلة العالمية شارون ستون، كانت ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي في دورته الـ75 العام الماضي 2022، حينما حرصت على حضور عرض فيلم "Elvis" في عرضه العالمي الأول في المهرجان.

الفيلم تناول قصة بريسلي وباركر على مدى 20 عامًا، من صعود بريسلي إلى الشهرة إلى نجوميته غير المسبوقة.

وأثنت الممثلة الأمريكية شارون ستون، على الإعلامية ريا أبي راشد التي كانت تدير ندوتها أمس الجمعة، ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر في جدة، المقام في الفترة من 1 حتى 10 ديسمبر الجاري.

ووجهت شارون ستون، رسالة إلى ريا أبي راشد، قائلة: إنها سيدة مذهلة، وصحفية رائعة، تجوب العالم كله من أجل عملها وموافاة الأخبار. 

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