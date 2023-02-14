الحائز على نوبل يدعو إلى المصالحة الوطنية بين المعارضة والنظام في بيلاروسيا

دعا أليس بيالياتسكي ، الحائز على جائزة نوبل للسلام ، إلى 'مصالحة وطنية' بين سلطات بيلاروسيا والمعارضة يوم الاثنين ، في بيانه الأخير في محاكمة قال إنها ذات دوافع سياسية.

بيالياتسكي ، 60 عاما ، يواجه عقوبة تصل إلى 12 عاما في السجن في المحاكمة في مينسك حيث يواجه هو وثلاثة آخرين اتهامات بتمويل الاحتجاجات وتهريب الأموال إلى بيلاروسيا. كلهم ينفون التهم الموجهة إليهم.

كان بيالياتسكي، وهو ناشط حقوقي ومؤيد للديمقراطية ، من بين مئات الذين اعتقلوا خلال حملة قمع ضد الاحتجاجات المناهضة للحكومة بعد إعلان فوز الزعيم لفترة طويلة ألكسندر لوكاشينكو في الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

وقال بيالياتسكي للمحكمة في بيان نشرته على الإنترنت منظمة فياسنا لحقوق الإنسان التي شارك في تأسيسها عام 1996: 'نحن بحاجة إلى بدء حوار عام واسع يهدف إلى المصالحة الوطنية. كفى. نحن بحاجة إلى وقف هذه الحرب الأهلية'.

وحث السلطات على إعلان العفو عن السجناء السياسيين ووقف قمع المعارضين.

كان بيالياتسكي في السجن بالفعل وينتظر المحاكمة قبل فترة طويلة من منحه جائزة نوبل للسلام في أكتوبر الماضي ، إلى جانب منظمة حقوق الإنسان الروسية ميموريال ومنظمة حقوق الإنسان الأوكرانية مركز الحريات المدنية.

في محاكمة بدأت في يناير، سعى المدعي العام الأسبوع الماضي للحصول على أقصى عقوبة بالسجن لمدة 12 عامًا لبيالياتسكي والسجن 11 و 10 و 9 سنوات على التوالي للمتهمين الآخرين ، أحدهم في الخارج ويحاكم غيابيا.

وقال بيالياتسكي: 'القضية الجنائية المرفوعة ضدنا نحن نشطاء حقوق الإنسان في فياسنا لها دوافع سياسية'. 'إن الوضع العام في البلاد ، المليء بالقمع والانتهاك التام لحقوق الإنسان ، يشهد على الخلفية السياسية لهذه القضية'.

ونفى لوكاشينكو التلاعب في انتخابات 2020 واتهم الغرب بتمويل المحتجين. ونفى الاتهامات بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.

يقول نشطاء حقوق الإنسان إن هناك ما لا يقل عن 1500 سجين سياسي في السجن في بيلاروسيا وأن ما لا يقل عن 50000 شخص قد اعتقلوا لمشاركتهم في الاحتجاجات أو انتقاد السلطات منذ عام 2020.

وقال بيالياتسكي: 'الطريق نحو المواجهة ، عندما يسحق جزء (من المجتمع) ويخنق الآخر ، هو أمر خطير وغير واعد'.