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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سمية الخشاب في عيد الحب: حبوا الأكل ونفسكم هو ده اللي بينفع

سمية الخشاب
سمية الخشاب

وجهت الفنانة سمية الخشاب رسالة إلي المتابعين، بمناسبة عيد الحب، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتبت سمية الخشاب في تويتة لها: “هابي فالانتاين يا حبايبي عملتلكم صينيه اكل هتاكلوا صوابعكم وراها، حبوا الاكل وحبوا نفسكم هو ده اللي بينفع”.

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وبدأت الفنانة سمية الخشاب تصوير أحدث أعمالها التلفزيونية بعنوان «أرواح خفية»، وهو مسلسل ميني دراما مكون من عشر حلقات متصلة.

المسلسل بطولة: سمية الخشاب، ونضال الشافعي، ومنذر رياحنة، ونهلة سلامة، وفراس سعيد، ونسمة محمود، ومحمد طارق، مدير تصوير رامي عادل، إنتاج محروس المصري، تأليف سوسن عامر، ومن إخراج إبرام نشأت.

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