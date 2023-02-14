السعودية .. حريق ضخم بأحد المستودعات ولا إصابات

نجحت فرق الدفاع المدني في جدة بالسعودية في السيطرة علي حريق ضخم نشب في أحد المستودعات بالمحافظة.

وعبر تويتر ، ذكرت مديرية الدفاع المدني في جدة : أخمد مدني جدة حريقاً في مستودع، ولا إصابات.

وكانت مدينة القريات السعودية في وقت سابق قد شهدت حريقا مروعا تسبب في وفاة 7 أشخاص من أسرة واحدة.

وذكرت قناة الإخبارية أن الحريق في القريات شمال غرب السعودية قرب الحدود الأردنية اندلع في منزل الأسرة.

وقالت "في حادثة مفجعة، القريات تشهد وفاة 7 أفراد من أسرة واحدة إثر حريق منزلي".

وأضافت أن شخصًا ثامنا أصيب نتيجة الحريق، وهو في حالة حرجة، وتم وضعه في قسم العناية الفائقة بإحدى مستشفيات القريات.



وأوضحت أن الحريق اندلع بإحدى غرف المنزل الكائن في حي التسهيلات بالمدينة الحدودية.

من جانبه قال الدفاع المدني السعودي، "أخمد مدني القريات حريقا في منزل بحي التسهيلات، نتج عنه إصابة امرأة ووفاة (7) أشخاص بينهم (3) أطفال".