عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

هوندا أكورد أوتوماتيك بـ65 ألف جنيه| صور

سيارة هوندا أكورد
سيارة هوندا أكورد موديل 1982

تعتبر سيارة هوندا أكورد من أشهر طرازات الصانع الياباني التي تقدم في سوق السيارات المصري، وأنتجت أول سيارة أكورد‏ عام 1976، بالإضافة الي أن سيارة هوندا أكورد كانت أول سيارة يابانية يتم تصنيعها في الولايات المتحدة في 1982.

سيارة هوندا أكورد موديل 1982

سعر هوندا أكورد موديل 2023 الجديدة| صور

بـ 50 ألف جنيه اشتري سيارة هوندا سيفيك هاتشباك | صور

سيارة هوندا أكورد موديل 1982

محرك هوندا أكورد موديل 1982

زودت سيارة هوندا أكورد موديل 1982 سعة 1600 سي سي، مقترن بناقل حركة أوتوماتيك، وتقدم السيارة للبيع باللون الأزرق، وقامت السيارة بقطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية، ولا يوجد بها دهانات داخلية.

سيارة هوندا أكورد موديل 1982

مواصفات هوندا أكورد موديل 1982

تحتوي مقصورة سيارة هوندا أكورد موديل 1982 علي العديد من التجهيزات منها، مخارج تهوية أمامية، وراديو، وكاسيت، و4 سماعات بالأبواب الجانبية، وأضاءه داخلية للقراءة، وأحزمة أمان، وكونسول وسطي أمامي، ودرج تخزين أضافي بالتابلوه الأمامي، ومساحات تخزين إضافية بالأبواب الأمامية، وزجاج كهربائي، وعدادات قياسية للسرعة والحرارة والوقود، وأذرعه تم تثبيتها علي جانبي مقود الحركة .

سيارة هوندا أكورد موديل 1982

تظهر هوندا أكورد موديل 1982 من الخارج بشكل مميز وأنيق بفضل احتوائها علي، أضاءه أمامية، وشبكة أمامية يتوسطعا شعار هوندا، وإشارات أمامية تم تثبيتها في مقدمة السيارة لتحديد اتجاه تحرك السيارة، وصداد أمامي وخلفي باللون الأسود، ومرايات جانبية باللون الأسود، و4 جنوط للكاوتش، ومقابض أبواب باللون الأسود، وجرائد تم تثبيتها في منتصف الابواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة.

سيارة هوندا أكورد موديل 1982

سعر هوندا أكورد موديل 1982

تباع سيارة هوندا أكورد موديل 1982 داخل سوق السيارات المصر للمستعمل بسعر 65 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .

 

هوندا هوندا أكورد الصانع الياباني سيارة يابانية الولايات المتحدة سيارات مستعملة سوق السيارات المصري للمستعمل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفراخ رخصت 10 جنيه والبانيه 50.. تراجع أسعار الدواجن بعد قفزة الأمس

أحمد موسى يعلن خبرا سارا على الهواء.. فيديو

مرتضى منصور يشكر هاني أبو ريدة.. ويهدد اتحاد الكرة بشأن الصفقات الجديدة

إبراهيم نور الدين..تعليق مثير من مؤمن زكريا بعد فوز الزمالك على سموحة

تحذير عاجل من أحمد موسى لـ المواطنين من أمر هام.. فيديو

تراجع جديد في عيار 21 الآن| أسعار الذهب اليوم

شوبير يكشف عن صفقة المهاجم الجديد للنادي الأهلي

رسالة كولر لـ محمد شريف.. ومفاجأة بشأن رامي ربيعة

موضوعات متعلقة

أسعار موديلات ميتسوبيشي 2023 بعد الزيادة.. صور

الأسعار الجديدة لـ سيارات شيري في مصر موديلات 2023.. صور

لو معاك 60 ألف جنيه.. 5 سيارات تختار منهم| صور

سعر صادم لسيارة لامبورجيني سيان | صور

سعر ومواصفات أودي R8 موديل 2023 في السعودية.. صور

سعر ومواصفات فولفو S90 موديل 2023 في الإمارات.. صور

أسعار لاند روفر رنج روفر ايفوك 2023 في الكويت

الفرق بين جيلي كول راي و أوكافانجو 2023 بعد ارتفاع الأسعار | صور

ترشيحاتنا

قائد الناتو: زلزال تركيا مرعب.. وحرب أوكرانيا لم تبدأ العام الماضي

حادث مروع ..مصرع 4 أشخاص وإصابة 20 في انقلاب ميكروباص بالبحيرة

طوابع الابنة المحترمة.. أحدث خطوات زعيم كوريا الشمالية لتوريث ابنته

دعاء المطر للرزق بالمال كثير والبنين.. بـ27 كلمة يعجل الله به

بعد يومين من لقائه الأسد|وزير الخارجية الإماراتي يلتقي نظيره الأمريكي في واشنطن

الفوضى تعم دولة الاحتلال.. 80 ألف إسرائيلي يتظاهرون ضد إصلاحات نتنياهو القضائية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في الفلانتين.. هدية مفاجئة من سامسونج لـ100 مليون مستخدم

اخلعيه.. محامية تحرض الزوجات على أزواجهن في عيد الحب

الأغرب.. أطباء يولدون طفلة باستخدام الواتساب في الهند

تراجعت 5 جنيهات.. الفراخ بـ 45 للكيلو في هذا الموعد

فيديو

شاهد.. رأى محمد نور فى أعضاء فريق واما

كنوز مصرية تخرج إلى النور.. تعرف عليها/ فيديو جراف

صدمة بعد تغير لون بحر الإسكندرية إلى الأسود| هل نشهد تسونامي؟ "فيديوجراف"

معاناة مستمرة.. مرض يصيب الناجين من الزلزال.. تعرف عليه/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

خالد الشناوي

على باب السيدة

نهال علام

الغضب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 36

كريمة أبو العينين

العيش مع الذئاب

د.هادي التونسي

بين الحقيقة والخيال

إلهام أبو الفتح

لم شمل الأسرة.. قانون هام

اﻟﻤﺰﻳﺪ