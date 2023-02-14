هوندا أكورد أوتوماتيك بـ65 ألف جنيه| صور

تعتبر سيارة هوندا أكورد من أشهر طرازات الصانع الياباني التي تقدم في سوق السيارات المصري، وأنتجت أول سيارة أكورد‏ عام 1976، بالإضافة الي أن سيارة هوندا أكورد كانت أول سيارة يابانية يتم تصنيعها في الولايات المتحدة في 1982.

سيارة هوندا أكورد موديل 1982

سيارة هوندا أكورد موديل 1982

محرك هوندا أكورد موديل 1982

زودت سيارة هوندا أكورد موديل 1982 سعة 1600 سي سي، مقترن بناقل حركة أوتوماتيك، وتقدم السيارة للبيع باللون الأزرق، وقامت السيارة بقطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية، ولا يوجد بها دهانات داخلية.

سيارة هوندا أكورد موديل 1982

مواصفات هوندا أكورد موديل 1982

تحتوي مقصورة سيارة هوندا أكورد موديل 1982 علي العديد من التجهيزات منها، مخارج تهوية أمامية، وراديو، وكاسيت، و4 سماعات بالأبواب الجانبية، وأضاءه داخلية للقراءة، وأحزمة أمان، وكونسول وسطي أمامي، ودرج تخزين أضافي بالتابلوه الأمامي، ومساحات تخزين إضافية بالأبواب الأمامية، وزجاج كهربائي، وعدادات قياسية للسرعة والحرارة والوقود، وأذرعه تم تثبيتها علي جانبي مقود الحركة .

سيارة هوندا أكورد موديل 1982

تظهر هوندا أكورد موديل 1982 من الخارج بشكل مميز وأنيق بفضل احتوائها علي، أضاءه أمامية، وشبكة أمامية يتوسطعا شعار هوندا، وإشارات أمامية تم تثبيتها في مقدمة السيارة لتحديد اتجاه تحرك السيارة، وصداد أمامي وخلفي باللون الأسود، ومرايات جانبية باللون الأسود، و4 جنوط للكاوتش، ومقابض أبواب باللون الأسود، وجرائد تم تثبيتها في منتصف الابواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة.

سيارة هوندا أكورد موديل 1982

سعر هوندا أكورد موديل 1982

تباع سيارة هوندا أكورد موديل 1982 داخل سوق السيارات المصر للمستعمل بسعر 65 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .