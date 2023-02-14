عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حملت أوكرانيا المسئولية.. أول رد من روسيا على اتهامها بزعزعة استقرار مولدوفا

الخارجية الروسية
الخارجية الروسية

رفضت روسيا، اليوم الثلاثاء، الاتهامات التي وجهتها رئيسة مولدوفا  مايا ساندو بأن موسكو تخطط لزعزعة استقرار الجمهورية السوفيتية السابقة.

واشتكت رئيسة مولدوفا مايا ساندو، أمس الإثنين، من أن روسيا تخطط لاستخدام مخربين أجانب لإسقاط قيادة بلدها الصغير، ومنعها من الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، واستخدامها في الحرب ضد أوكرانيا.

وردا على ذلك، قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن "مثل هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة".

وألقت روسيا باللوم على أوكرانيا في إثارة التوتر بين روسيا ومولدوفا قائلة إن كييف كانت تحاول جر مولدوفا "إلى مواجهة صعبة مع روسيا".

روسيا: الطموحات الأمريكية هي السبب في تدمير أوكرانيا والخسائر البشرية الهائلة

سماها "عائشة بتول".. أردوغان يرفع الأذان لمولودة ناجية من الزلزال| شاهد

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأسبوع الماضي، إن بلاده كشفت عن خطة مخابرات روسية "لتدمير مولدوفا". وبعد أيام، استقالت حكومة مولدوفا.

وأعربت ساندو، التي تقع بلادها على حدود أوكرانيا، مرارا وتكرارا عن قلقها بشأن نوايا روسيا ووجود القوات الروسية في منطقة ترانسدنيستريا الانفصالية.

الاتحاد الأوروبي روسيا أوكرانيا القوات الروسية الخارجية الروسية وزارة الخارجية الروسية زيلينسكي فولوديمير زيلينسكي الحرب ضد أوكرانيا رئيسة مولدوفا حكومة مولدوفا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفراخ رخصت 10 جنيه والبانيه 50.. تراجع أسعار الدواجن بعد قفزة الأمس

أحمد موسى يعلن خبرا سارا على الهواء.. فيديو

مرتضى منصور يشكر هاني أبو ريدة.. ويهدد اتحاد الكرة بشأن الصفقات الجديدة

إبراهيم نور الدين..تعليق مثير من مؤمن زكريا بعد فوز الزمالك على سموحة

تحذير عاجل من أحمد موسى لـ المواطنين من أمر هام.. فيديو

تراجع جديد في عيار 21 الآن| أسعار الذهب اليوم

شوبير يكشف عن صفقة المهاجم الجديد للنادي الأهلي

رسالة كولر لـ محمد شريف.. ومفاجأة بشأن رامي ربيعة

موضوعات متعلقة

صحف القاهرة تبرز تصريحات الرئيس السيسي أمام المؤتمر الاقتصادي «مصر 2022»

المؤتمر الاقتصادي|كشف حساب للحكومة بالأرقام.. ومدبولي يجيب على الأسئلة الصعبة عن المستقبل

مدبولي: صندوق النقد توقع انخفاض البطالة في مصر إلى أقل من 7%

انطلاق فعاليات المؤتمر الاقتصادي بحضور الرئيس.. ومدبولي: خارطة طريق المستقبل لابد أن تشمل جزأين .. والظروف الاقتصادية في مصر كانت تفرض على الحكومات تبني الحلول الشبيهة بالمسكنات

دعاء الرعد والبرق والمطر.. 20 كلمة أفضل ما قالها النبي و210 أدعية مستجابة

حكم صيد السلاحف البحرية وهل يجوز أكلها؟.. دار الإفتاء ترد

دار الإفتاء: ابتعد عن اكتناز المال ووضعه تحت البلاطة واستثمره في البنوك

فتاوى تشغل الأذهان | الإفتاء توضح شروط الحجاب الصحيح .. وحكم قراءة القرآن يوم الجمعة .. وكيف تفوز بالدنيا والآخرة؟

ترشيحاتنا

قائد الناتو: زلزال تركيا مرعب.. وحرب أوكرانيا لم تبدأ العام الماضي

حادث مروع ..مصرع 4 أشخاص وإصابة 20 في انقلاب ميكروباص بالبحيرة

طوابع الابنة المحترمة.. أحدث خطوات زعيم كوريا الشمالية لتوريث ابنته

دعاء المطر للرزق بالمال كثير والبنين.. بـ27 كلمة يعجل الله به

بعد يومين من لقائه الأسد|وزير الخارجية الإماراتي يلتقي نظيره الأمريكي في واشنطن

الفوضى تعم دولة الاحتلال.. 80 ألف إسرائيلي يتظاهرون ضد إصلاحات نتنياهو القضائية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في الفلانتين.. هدية مفاجئة من سامسونج لـ100 مليون مستخدم

اخلعيه.. محامية تحرض الزوجات على أزواجهن في عيد الحب

الأغرب.. أطباء يولدون طفلة باستخدام الواتساب في الهند

تراجعت 5 جنيهات.. الفراخ بـ 45 للكيلو في هذا الموعد

فيديو

شاهد.. رأى محمد نور فى أعضاء فريق واما

كنوز مصرية تخرج إلى النور.. تعرف عليها/ فيديو جراف

صدمة بعد تغير لون بحر الإسكندرية إلى الأسود| هل نشهد تسونامي؟ "فيديوجراف"

معاناة مستمرة.. مرض يصيب الناجين من الزلزال.. تعرف عليه/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

خالد الشناوي

على باب السيدة

نهال علام

الغضب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 36

كريمة أبو العينين

العيش مع الذئاب

د.هادي التونسي

بين الحقيقة والخيال

إلهام أبو الفتح

لم شمل الأسرة.. قانون هام

اﻟﻤﺰﻳﺪ