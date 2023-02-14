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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بكيت بسببه.. تصريح صادم من زينة عن نور الشريف

زينة
زينة

كشفت الفنانة زينة عن اللقاء الأول الذى جمعها بالفنان نور الشريف فى مسلسل “حضرة المتهم أبي”، والذى كان بمثابة انطلاقة قوية بالنسبة لها. 

وقالت زينة، فى لقاء ببرنامج “صاحبة السعادة” مع الفنانة إسعاد يونس: “كان نور الشريف رافض وجودي فى العمل فى البداية، وعندما علمت بهذا الأمر قررت الحديث مع المخرجة رباب حسين وقلت لها إننى لا أحبه وتمثيله وحش”. 

وأضافت زينة: "بعدها قررت أن أشارك فى العمل، ومع أول المشاهد بكيت بشدة وقال لى: لو مكنتيش خفتى كنتى مشيتي من المسلسل”. 

وأوضحت: “بعدها قرر إنى أقوم بذبح عجل، وساعدنى كثيرا فى هذا العمل الذى شهد انطلاقتى الحقيقية”. 

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هروب زينة من المدرسة

من ناحية أخرى، قالت زينة إنها هربت من المدرسة وذهبت إلى المقهى الذي كان يجلس فيه الفنان أحمد زكي في المهندسين في شارع سوريا: "كنت بروح لحد عنده وأنادي عليه وأشاور له وأنظر له وأمشي، وبعد كذا مرة، نده لي وتحدث معي".

وأكملت الفنانة زينة: "قلت له كنت بهرب من المدرسة علشان بحبك وآجي أشوفك في الكافيه، وهو تعامل معي برقة".

الفنانة زينة اسعاد يونس نور الشريف صاحبة السعادة الفنان نور الشريف حضرة المتهم ابي زينة

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