هل إعتزلت عبلة كامل الفن؟.. تعرف على الحقيقة وحالتها الصحية

كشف الفنان أحمد كمال الزوج الاسبق للفنانة القديرة عبلة كامل عن حقيقة إعتزالها الفن ، وذلك فى أحدي تصريحات الى أحدي البرامج الفنية .

وقال أحمد كمال : “ عبلة كامل كويسة وربنا يديها الصحة ، معرفش طبعا هي ناوية على إيه، لكن إن شاء الله لو في عمل هتشارك فيه، وهي لم تعتزل ”.

أشرف زكي يتحدث عن عبلة كامل :

أكد الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أن قرار ابتعاد النجمة الكبيرة عبلة كامل عن الفن قرارها الشخصي، قائلا: "حاولنا نكلمها كتير وهي اللي قررت وردها الدائم اللي فيه الخير يقدمه ربنا، وأنا على تواصل معها كبيرة واحنا أصدقاء جدا".

وأشار الفنان اشرف زكي، في حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، إلى أنهم كانوا ينوون تكريمها في مهرجان الدراما بعد الضغط عليها ولكنها قالت أنها غير مؤهلة حاليا، مضيفا: "عبلة كامل قالتي لي يا اشرف خليني في دورات جاية وأنا مش مؤهلة دلوقتي واحترمنا ده، ولكن هي كويسة جدا".

وكشف الفنان اشرف زكي، عن سبب حالة من الحزن تعيشها النجمة عبلة كاملة، قائلا: "أنا عرفت أن لها صديقة حميمة من خارج الوسط توفت وده مدخلها في حالة حزن"، كما تمنى عودة الفنانة سحر رامي، والنجم الكبير حسن يوسف ليعود ويتألق ويمتعنا.