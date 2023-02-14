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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

تصدر التريند.. إيقاف إبراهيم نور الدين واتهام فرج عامر.. القصة كاملة..فيديوجراف

الحكم الدولي إبراهيم
الحكم الدولي إبراهيم نور الدين

أصبح الحكم الدولي إبراهيم نور الدين حديث الساعة بعد المباراة التي أدارها بين فريقي الزمالك وسموحة في الدوري المصري الممتاز .

رسالة مثيرة للجدل من إبراهيم نور الدين بعد مباراة الزمالك وسموحة

 

قرارات مثيرة للجدل

 

وأثار إبراهيم نور الدين الجدل بعد عدة قرارات في مباراة الزمالك وسموحة، أبرزها احتساب ركلة جزاء لصالح الفريق الأبيض ، ليلقى اعتراضات شديدة من لاعبي وجهاز الفريق السكندري. 

ونشر إبراهيم نور الدين عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “  فيس بوك ” صورة كرتونية لشخص يلعب كرة طائرة، معلقًا:"فاكر يا شيخ حسني"، ملمحًا لـ جهاد جريشة الذي كان له واقعة شهيرة بعدم احتساب لمسة يد على أحمد سامي لاعب مصر المقاصة آنذاك، لصالح الزمالك.

ولمتابعة المزيد حول الجدل التحكيمي بسبب إبراهيم نور الدين في أحداث مباراة الزمالك وسموحة.. تابع الفيديو جراف التالي:

إبراهيم نور الدين الزمالك وسموحة الدوري المصري ركلة جزاء فيس بوك

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