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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في الشرقية

ازالة تعديات علي
ازالة تعديات علي الأراضي الزراعية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن بالتصدي بكل حزم لظاهرة البناء العشوائي  او التعدي على حرم الطريق وتنفيذ الازالة الفورية لتلك التعديات وتطبيق القانون على المخالفين .

وقامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالزنكلون بحملة إزالة لعدد 3 حالات لبناء مخالف ، تمثلت فى حالة على مساحه 150 متر عبارة عن تشوين طوب أحمر، وازالة طوب بالدبش على مساحة 200 متر وإزالة حاله بناء سور بالدبش علي مساحه 250متر وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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وقامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بالتنسيق مع الوحدة المحلية بقصاصين الشرق بفك شدة خشبية وحديدية لصبه بدور ثاني علوي على مساحة 200 متر بناحية الصالحية التابعة للوحدة المحلية بقصاصين الشرق وتطبيق القانون على المخالفين.

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