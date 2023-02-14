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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

المركز القومى للمسرح يقيم دراسة نقدية لعرض "حلم جميل"

صدى البلد

تحت رعاية وزيرة الثقافة الأستاذة الدكتورة نيفين الكيلاني، وإشراف قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج الكبير خالد جلال، يقيم المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية؛ دراسة نقدية تتناول العرض المسرحي"حلم جميل" في الثامنة مساء بعد غد الخميس الموافق ١٦ فبراير  بمسرح السلام.

 

وبحضور المشاركين بالعرض المسرحي "حلم جميل" إنتاج فرقة المسرح الكوميدي، بقيادة الفنان القدير ياسر الطوبجي.
يتحدث فيها المخرج المسرحي الكبير/ عصام السيد، الأستاذة الدكتورة/ سامية حبيب، ويدير الدراسة النقدية الكاتب المسرحي/ محمد بهجت.

حلم جميل " من بطولة سامح حسين،حنان عادل، عبد المنعم رياض،  أحمد عبد الهادى ، رشا فؤاد ، جلال هجرسي ، ومجموعة من شباب المسرح الكوميدى ،من تأليف طارق رمضان ، ديكور حازم شبل ، ملابس نعيمة عجمى، موسيقى هشام جبر ، أشعار طارق على،إستعراضات ضياء شفيق ،وإضاءة أبو بكرالشريف، ومن إخراج إسلام إمام . ، ومن إنتاج فرقة المسرح الكوميدي - البيت الفني للمسرح.

 

القومى للمسرح مسرح السلام وزيرة الثقافة الفنون الشعبية العرض المسرحي

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