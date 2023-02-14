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رئيس التحرير
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أخبار البلد

سفير مصر بالكويت: جسور المحبة والأخوة بين شعبي البلدين ممتدة عبر التاريخ

سفير مصر بالكويت
سفير مصر بالكويت أسامة شلتوت

   قال سفير مصر بالكويت أسامة شلتوت إن جسور المحبة والأخوة بين الشعبين والقيادة السياسية في مصر والكويت ممتدة على مر التاريخ وإنها على تواصل دائم ووفاق وتشمل كافة المجالات.


وقال شلتوت - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت اليوم / الثلاثاء / على هامش احتفالات السفارة المصرية بالأعياد الوطنية الكويتية والتي نظمتها رابطة أبناء البحيرة المصريين بالكويت - إن العيد الوطني الكويتي ( عيد التحرير ) يجدد روح الترابط والأخوة وصدق المشاعر كما أنها تضيف مزيدا من العمق التاريخي الذي طالما وحد المصير وجدد الآمال والطموحات للوصول للمستقبل المشرق لإعلاء راية الوطن.


وأضاف أن الأيام المشرقة في حياة الأوطان هي المناسبة الصادقة للتعبير عن اعتزاز الشعوب بحضاراتها وأيام المجد وإن فرحة الجالية المصرية اليوم بأعياد الكويت الوطنية وعيد التحرير إنما هي أصدق تعبير عن عمق الأواصر والصلة التي تجمع الشعبين والأخوة المتينة التي تتجلى في المناسبات منذ القدم. 


وهنأ السفير شلتوت، أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح والشعب الكويتي بمناسبة الاحتفال بالأعياد الوطنية .


ومن جانبها ، قالت صفاء الأصولي رئيس رابطة أبناء البحيرة بالكويت "إننا لا نجد من الكلمات ما يعبر عما بداخلنا تجاه وطننا الثاني الكويت" .

 

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