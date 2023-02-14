ترامب يخطط لإعادة عقوبة الإعدام رميا بالرصاص وبالمقصلة حال أعيد انتخابه رئيسا

ذكرت مجلة أمريكية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يدرس اقتراح توسيع نطاق عقوبة الإعدام الفيدرالية للسماح بتنفيذ الإعدام رميا بالرصاص أو بالمقصلة كجزء من حملته الرئاسية لعام 2024.

وقالت المجلة، نقلا عن ثلاثة أشخاص مطلعين على الأمر إن ترامب سأل مرارا مساعديه حول إعادة الإعدام رميا بالرصاص أو الشنق أو المقصلة.

علاوة على ذلك، طرح ترامب فكرة الإعدام الجماعي، كما تحدث عن بث عمليات الإعدام.

ونقل التقرير عن مصدر قوله إن ترامب يعتقد أن مثل هذه السياسة ستساعد في “وضع خوف الله” في أيدي المجرمين.

ونفى متحدث باسم ترامب أن يكون الرئيس السابق قد اعتبر حملة إعلانية بالفيديو تتضمن لحظات من عمليات الإعدام، ووصف الشائعات بأنها “أخبار كاذبة من أغبياء”، بحسب التقرير.

خلال إعلان حملته الرئاسية لعام 2024 في نوفمبر، قال ترامب إنه سيحث على عقوبة الإعدام لتجار المخدرات.

وقال التقرير نقلاً عن مسؤول سابق في البيت الأبيض، إن ترامب جادل بأن أباطرة المخدرات يواصلون العمل خلف القضبان، وبالتالي يجب إعدامهم بدلاً من السجن.

وأضاف أن هناك حاليًا 44 رجلاً ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام الفيدرالي في الولايات المتحدة.