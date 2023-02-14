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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مشاهد الخوف والرعب.. طفلة سورية تروي لحظة وقوع الزلزال في حلب |فيديو

الطفلة السورية
الطفلة السورية

أجرت فضائية الغد  لقاء مع طفلة سورية، بعد أحداث الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا بالتحديد بمدينة جنديرس التابعة لمحافظة حلب وروت الطفلة أحداث الرعب والخوف التي سيطرت عليهم وقت وقوع الزلزال الذي سبب الضرر لنحو 9 ملايين شخص حسب ما نشرته الأمم المتحدة.

 

وقالت الطفلة السورية، خلال لقائها مع فضائية الغد، أن درجة الزلزال المدمر كانت قوية للغاية وأدت لعدم العديد من المباني، ولم يتبقى أي مبنى بمدينة جنديرس كل المباني تساوت بالأرض، ووقت شعورهم بالزلزال بدأوا بالهروب إلى سطح منزلهم، وبدأ والدها بالتكبير بأعلى صوته، ولم يشعروا بالخوف و بدأوا بالتكبير جميعا، والاحتماء بسطح المنزل.

 

الزلزال المدمر .. وفاة سكان الأدوار السفلية

 

وأشارت الطفلة السورية، إلى أن هناك بعض السكان بالأدوار السفلى الثالث والرابع، لم يستطيعوا الصعود إلى سطح المنزل من شدة الزلزال، وعندما سقط المبنى توفوا جميعا ولم ينجو أحد سوى من احتموا بسطح المنزل، متابعة أن أعداد الضحايا كانت كبيرة جدا والناس تكاد تصاب بالجنون من حجم الوفيات بالمدينة.

الزلزال المدمر الطفلة السورية الزلزال جنديرس حلب الأمم المتحدة

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