رئيس المصريين الأحرار يكلف إبرام روبرت بوكالة لجنة الصحة

أصدر الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار قرارًا برقم 78 لسنة 2023، بتكليف الدكتور إبرام روبرت وكيلًا للجنة الصحة بالحزب.

وجاء ذلك بعد الاطلاع على لائحة النظام الأساسي للحزب ومواكبً لتحركات الحزب في الهيكلة الداخلية للامانات واللجان النوعية.

وجاء نص القرار:-

بعد الإطلاع علي الدستور المصرى الصادر في عام 2014 وتعديلاته

القانون رقم (40)لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية وتعديلاته

اللائحة الداخلية للحزب

قرار

المادة الأولي: تكليف الدكتور ابرام روبرت بسطا وكيل لجنة الصحة

المادة الثانية: ينشر القرار علي الصفحة الرسمية لحزب المصريين الأحرار

المادة الثالثة: يعمل بهذا القرار من تاريخه ويلغي ما يخالف ذلك