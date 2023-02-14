عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

وزير الأوقاف: 2023 عام الدعوة الإلكترونية فهي ضرورة العصر

اجتماع وزير الأوقاف
اجتماع وزير الأوقاف

اجتمع الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، مع مسئولي الدعوة الإلكترونية بالمديريات الإقليمية اليوم الثلاثاء 14/ 2/ 2023م، بحضور المهندسة/ غادة عبد الحليم مدير عام التطبيقات ونظم المعلومات، ومحمد الشحات أبو ستيت مدير عام المكتب الإعلامي، والشيخ محمد عبد الله عسكر مسئول الدعوة الإلكترونية.

وخلال الاجتماع أكد وزير الأوقاف، أن الدعوة الإلكترونية هدف استراتيجي لوزارة الأوقاف التي انطلقت في فضاء السوشيال ميديا من خلال استخدام عدد من الوسائل والتقنيات الإلكترونية الحديثة، كما عقدت الوزارة العديد من الدورات التدريبية في الاستخدام الرشيد للفضاء الإلكتروني، وكان لها مردود إيجابي واضح.

جدير بالذكر أن وزير الأوقاف ، قد اجتمع بالدكتور محمد عزت محمد - أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية وقيادات المجلس لاختيار عنوان المؤتمر القادم الرابع والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، واستقر الأمر على أن يكون عنوان المؤتمر القادم بإذن الله تعالى: "الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني .. بين الاستخدام الرشيد والخروج عن الجادة".


ويتناول المحاور التالية :
1-  الفضاء الإلكتروني ضرورة العصر.
2- الوسائل غير التقليدية وأثرها في تناول الخطاب الديني.
3-  الفتوى الإلكترونية.
4-  التحفيظ والتدريس عن بعد.
5-  الاستخدام غير الرشيد للفضاء الإلكتروني، وتصحيح المسار.
6-  الاستخدام غير الرشيد للوسائل العصرية في المجال الدعوي، وتصحيح المسار.

الأوقاف الدعوة الإلكترونية التقنيات الإلكترونية الفضاء الإلكتروني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيناريو كهربا.. مفاجأة مدوية بشأن انتقال إمام عاشور للأهلي

خالد الغندور يفجر مفاجأة لجماهير الزمالك

4 مليار جنيه للأهلي و2 للزمالك.. ماذا سيحدث عند تشفير الدوري المصري؟

لخروجه من حسابات كولر.. هل ينتقل نجم الأهلي إلى الزمالك ؟

بعد الإفراج عن الأعلاف ..مفاجأة فى أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 14 فبراير

عاجل.. السعودية تستضيف النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية

تأجيل محاكمة لاعب زملكاوي شهير في دعوى إثبات نسب بعد زواج عرفي

خبير جيولوجي: دولتان عربيتان معرضتان لـ البراكين بعد زلزال تركيا.. فيديو

ترشيحاتنا

دعاء المطر .. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة يستجاب على الفور

أردوغان يعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 35418 قتيلا

الأعلى للإعلام ناعيا مرسي عطا الله: أحد أبرز الكتاب الصحفيين

الهيئة الوطنية للصحافة تنعي الكاتب الصحفي مرسي عطالله

رد صادم من رضا عبد العال حول إعادة كولر شخصية النادي الأهلي

دفاع عن النفس.. تعهد جديد من حلف الناتو بشأن دعم أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعره 17 ألف جنيه..بوكيه ورد أحمر يثير جدلا بالقاهرة

بعد إعلان ارتباطهما.. 10 صور لـ حبيبة البلوجر عمرو راضي

البلوجر الشهير عمرو راضى يتقدم لخطوبة حبيبته داخل السينما

قبل انتهاء الفلانتين.. 10 علامات تكشف لك الحب الحقيقي

فيديو

لسة متعدمش .. سبب عدم تنفيذ الحكم في محمد عادل قاتل نيرة

تصدر التريند.. إيقاف إبراهيم نور الدين واتهام فرج عامر.. القصة كاملة..فيديوجراف

خرجت عن صمتها.. ماذا قالت شقيقة قاتلة والدتها ببورسعيد؟ |فيديوجراف

اختي متعملش كدة.. شقيقة قاتلة والدتها ببورسعيد تكشف تفاصيل جديدة|شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

خالد الشناوي

على باب السيدة

نهال علام

الغضب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 36

كريمة أبو العينين

العيش مع الذئاب

د.هادي التونسي

بين الحقيقة والخيال

إلهام أبو الفتح

لم شمل الأسرة.. قانون هام

اﻟﻤﺰﻳﺪ