وزير دفاع أوكرانيا يرشح نوابًا جددًا بعد فضيحة فساد كبيرة

رشح وزير الدفاع الأوكراني، أليكسي ريزنيكوف، ثلاثة نواب جدد اليوم الثلاثاء بعد فضيحة فساد طالت وزارته قرابة عام في معركة بلاده لصد الغزو الروسي.

وتعهد ريزنيكوف، بمعالجة قضية الكسب غير المشروع بعد تقرير إعلامي عن أن وزارته اشترت طعامًا بأسعار مبالغ فيها، واستعان بجنرال وناشط مدني ودبلوماسي سابق كنواب له.

واستقال أحد نواب ريزنيكوف الشهر الماضي عقب هذه المزاعم التي نفتها الوزارة. وفصل اثنان آخران، هما إيفان روسناك وأوليج هايدوك، يوم الثلاثاء.

وتراجع كبار المسؤولين الأسبوع الماضي عن إعلان مبدئي عن استبدال ريزنيكوف.

وقالت الحكومة الأوكرانية إنها أكدت أن الجنرال أولكسندر بافليوك، الذي شغل لفترة وجيزة منصب حاكم منطقة كييف خلال الأيام الأولى من الغزو الروسي، هو أكبر نوابه.