إجراء عاجل من الاتحاد الأوروبي لإعادة إعمار أوكرانيا بأموال روسيا

قالت الرئاسة السويدية لمجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم تشكيل “مجموعة عمل” تابعة للاتحاد الأوروبي للنظر في استخدام الأصول الروسية المجمدة لإعادة إعمار أوكرانيا.

وقالت الرئاسة السويدية لمجلس الاتحاد الأوروبي في بيان، إن “المجموعة ستجري تحليلا قانونيا وماليا واقتصاديا وسياسيا لإمكانيات استخدام الأصول الروسية المجمدة”.

وأضافت أن جزءًا من هذا العمل سيشمل الحصول على صورة أوضح عن مكان وجود الأصول المملوكة للدولة الروسية وقيمتها الإجمالية.

من جانبه، قال رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، “من حيث المبدأ، الأمر واضح: يجب على روسيا أن تدفع تكاليف إعادة إعمار أوكرانيا. في نفس الوقت، هذا يطرح أسئلة صعبة. يجب أن يتم ذلك وفقًا لقانون الاتحاد الأوروبي والقانون الدولي، ولا يوجد حاليًا نموذج مباشر لذلك”.

وسيترأس المجموعة أندرس آنليد، المدير العام للمجلس الوطني السويدي للتجارة.

وتتولى السويد حاليًا رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي، والذي يتم التناوب عليه بين أعضاء الاتحاد الأوروبي كل ستة أشهر.