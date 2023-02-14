التعليم: كل معلم يحصل على تكلفة عمله في مجموعات الدعم بعد انتهاء الحصة

قال شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ الخطوات التنفيذية لمجموعات الدعم بدأت في الفصل الدراسي الثاني، وبدأت في كل المحافظات أمس على مستويات المديريات.

وتابع زلطة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج "في المساء مع قصواء"، على قناة cbc،: "بالنسبة لصفوف النقل ستكون في المدارس نفسها، أما بالنسبة للشهادات العامة ستكون في 3 إلى 5 مدارس على مستوى كل إدارة تعليمية، وجرى تعليمها".

القاعات مجهزة لاستقبال مجموعات الدعم

وأضاف المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنّ القاعات مجهزة لاستقبال مجموعات الدعم من أجل استيعاب الطلاب الذين يحصلون على الحصص الدراسية، مشيرًا إلى أنّ كل معلم يحصل على التكلفة الخاصة بالحصة بمجرد الانتهاء منها فورا، وتم تحديد الحد الأدنى 20 جنيهاً و80 جنيهاً كحد أقصى للشهادات بالمدارس الحكومية، ومن 20 جنيها إلى 50 جنيها بالنسبة لصفوف النقل.

وأشار شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أنه بالنسبة للمدارس المتميزة لغات والمدارس الخاصة، فإنها تبدأ من 30 جنيها إلى 100 جنيه بالنسبة للشهادات، ومن 30 جنيهاً إلى 60 جنيها لصفوف النقل".