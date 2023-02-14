أمريكا تكشف أدلة جديدة على استخدام روسيا طائرات إيرانية في أوكرانيا

حذر مسؤولون أمريكيون من أن إيران تستخدم الحرب في أوكرانيا كنقطة انطلاق لوضع نفسها كمركز لبيع طائرات بدون طيار رخيصة وقاتلة.

ونقلت صحيفة "الجارديان" البريطانية يوم الثلاثاء عن محللين في وكالة الاستخبارات العسكرية الأمريكية قالهم إنهم تتبعوا انتقال إيران من مورد إقليمي للطائرات بدون طيار يقتصر على الشرق الأوسط ، إلى أن تصبح "أهم داعم عسكري لموسكو".

ووفقا للتقرير، يعتقد المسؤولون الأمريكيون أن طهران تعمل بشكل سريع على تحسين فعالية طائراتها بدون طيار من خلال استخدامها في العالم الحقيقي في أوكرانيا.

وقال التقرير إن المسؤولين الأمريكيين شاركوا معلومات رفعت عنها السرية تشير إلى أن هجمات الطائرات بدون طيار التي نفذتها إيران في الشرق الأوسط كانت "متطابقة في جميع السمات المهمة" مع تلك التي شنتها روسيا في أوكرانيا.

وبحسب الصحيفة فقد أثبت المسؤولون ادعائهم من خلال الإشارة إلى لقطات أثناء الطيران للطائرات بدون طيار، بالإضافة إلى قطع الحطام التي خلفتها الطائرات الانتحارية والطائرات بدون طيار متعددة الوظائف التي تتميز بقدرات المراقبة والأسلحة.

وأكد المسؤولون أنهم يريدون "تقديم أدلة دامغة للجمهور العالمي حيث قد يكون هناك مزيد من الشكوك" بشأن تورط إيران في الحرب في أوكرانيا.

وقال أحد المسؤولين للصحيفة إنه "بينما قالت إيران إنها باعت طائرات بدون طيار لروسيا ، فإنها قالت صراحة إنها لم تستخدم في هذا الصراع، وإذا كانت كذلك ، فلن تظل غير مبالية، في إشارة إلى التعليقات الواردة في نوفمبر من قبل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.

لإثبات هذه النقطة ، كشف مسؤول عن صور الحطام التي نتجت عن هجوم لطائرة بدون طيار من طراز شاهد 131 في سبتمبر على أهداف كردية في شمال العراق تبناها الحرس الثوري الإيراني، بالإضافة إلى صورة مشابهة على ما يبدو، باستثناء علامات باللغة الروسية على السطح الخارجي للطائرة بدون طيار، من الحطام الذي تم العثور عليه بعد هجوم بطائرة مسيرة روسية على أهداف أوكرانية في أكتوبر.

وقال المسؤولون إن الصور تمثل "أدلة دامغة"، وأضافوا أن طهران "ملتزمة على ما يبدو بإعادة إمداد" الجيش الروسي.

في أواخر ديسمبر ، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن إدارة بايدن كانت تتعاون مع إسرائيل لخنق توريد إيران للطائرات بدون طيار إلى روسيا، بالاعتماد على تجربة تل أبيب في إحباط هجمات الطائرات بدون طيار السابقة.

وحذر مسؤولون غربيون في ذلك الوقت من أن إيران تستعد لتزويد روسيا بالصواريخ وزيادة إمداداتها من الطائرات المسيرة.

نقلت موقع إخباري الأسبوع الماضي عن مسؤول دفاعي إيراني لم يذكر اسمه مفاده أن الصين انضمت إلى قائمة انتظار الطائرات الإيرانية بدون طيار.

تباهى المسؤول قائلا: "نمت قوتنا إلى مستويات حيث تنتظر الصين في الطابور لشراء 15000 من طائراتنا بدون طيار".

تحافظ إيران على هدف سياستها الخارجية المتمثل في تطوير علاقات أقوى مع دول في شرق العالم، مثل الصين وروسيا، في محاولة لتحقيق التوازن ضد العقوبات الغربية الشديدة المفروضة عليها ، بسبب برنامجها النووي غير الخاضع للرقابة إلى حد كبير.