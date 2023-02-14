عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا تكشف أدلة جديدة على استخدام روسيا طائرات إيرانية في أوكرانيا

أمريكا تكشف أدلة
أمريكا تكشف أدلة جديدة على استخدام روسيا طائرات إيرانية

حذر مسؤولون أمريكيون من أن إيران تستخدم الحرب في أوكرانيا كنقطة انطلاق لوضع نفسها كمركز لبيع طائرات بدون طيار رخيصة وقاتلة.

ونقلت صحيفة "الجارديان" البريطانية يوم الثلاثاء عن محللين في وكالة الاستخبارات العسكرية الأمريكية قالهم إنهم تتبعوا انتقال إيران من مورد إقليمي للطائرات بدون طيار يقتصر على الشرق الأوسط ، إلى أن تصبح "أهم داعم عسكري لموسكو".

ووفقا للتقرير، يعتقد المسؤولون الأمريكيون أن طهران تعمل بشكل سريع على تحسين فعالية طائراتها بدون طيار من خلال استخدامها في العالم الحقيقي في أوكرانيا.

وقال التقرير إن المسؤولين الأمريكيين شاركوا معلومات رفعت عنها السرية تشير إلى أن هجمات الطائرات بدون طيار التي نفذتها إيران في الشرق الأوسط كانت "متطابقة في جميع السمات المهمة" مع تلك التي شنتها روسيا في أوكرانيا.

وبحسب الصحيفة فقد أثبت المسؤولون ادعائهم من خلال الإشارة إلى لقطات أثناء الطيران للطائرات بدون طيار، بالإضافة إلى قطع الحطام التي خلفتها الطائرات الانتحارية والطائرات بدون طيار متعددة الوظائف التي تتميز بقدرات المراقبة والأسلحة.

وأكد المسؤولون أنهم يريدون "تقديم أدلة دامغة للجمهور العالمي حيث قد يكون هناك مزيد من الشكوك" بشأن تورط إيران في الحرب في أوكرانيا.

وقال أحد المسؤولين للصحيفة إنه "بينما قالت إيران إنها باعت طائرات بدون طيار لروسيا ، فإنها قالت صراحة إنها لم تستخدم في هذا الصراع، وإذا كانت كذلك ، فلن تظل غير مبالية، في إشارة إلى التعليقات الواردة في نوفمبر من قبل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.

لإثبات هذه النقطة ، كشف مسؤول عن صور الحطام التي نتجت عن هجوم لطائرة بدون طيار من طراز شاهد 131 في سبتمبر على أهداف كردية في شمال العراق تبناها الحرس الثوري الإيراني، بالإضافة إلى صورة مشابهة على ما يبدو، باستثناء علامات باللغة الروسية على السطح الخارجي للطائرة بدون طيار، من الحطام الذي تم العثور عليه بعد هجوم بطائرة مسيرة روسية على أهداف أوكرانية في أكتوبر.

وقال المسؤولون إن الصور تمثل "أدلة دامغة"، وأضافوا  أن طهران "ملتزمة على ما يبدو بإعادة إمداد" الجيش الروسي.

أوكرانيا تستغيث من محاولات روسيا لقطع إمدادات المياه عنها

إجراء عاجل من الاتحاد الأوروبي لإعادة إعمار أوكرانيا بأموال روسيا

في أواخر ديسمبر ، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن إدارة بايدن كانت تتعاون مع إسرائيل لخنق توريد إيران للطائرات بدون طيار إلى روسيا، بالاعتماد على تجربة تل أبيب في إحباط هجمات الطائرات بدون طيار السابقة.

وحذر مسؤولون غربيون في ذلك الوقت من أن إيران تستعد لتزويد روسيا بالصواريخ وزيادة إمداداتها من الطائرات المسيرة.

نقلت موقع إخباري الأسبوع الماضي عن مسؤول دفاعي إيراني لم يذكر اسمه مفاده أن الصين انضمت إلى قائمة انتظار الطائرات الإيرانية بدون طيار.

تباهى المسؤول قائلا: "نمت قوتنا إلى مستويات حيث تنتظر الصين في الطابور لشراء 15000 من طائراتنا بدون طيار".

تحافظ إيران على هدف سياستها الخارجية المتمثل في تطوير علاقات أقوى مع دول في شرق العالم، مثل الصين وروسيا، في محاولة لتحقيق التوازن ضد العقوبات الغربية الشديدة المفروضة عليها ، بسبب برنامجها النووي غير الخاضع للرقابة إلى حد كبير.

أمريكا روسيا ايران أوكرانيا موسكو طهران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيناريو كهربا.. مفاجأة مدوية بشأن انتقال إمام عاشور للأهلي| تفاصيل

بعد الإفراج عن الأعلاف ..مفاجأة فى أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 14 فبراير

الكلام يخوف| الأرصاد تفجر مفاجأة خلال الـ 24 ساعة المقبلة

حكم الفار السر| جهاد جريشة يفجر مفاجأة عن مباراة الزمالك و سموحة

خبير جيولوجي: دولتان عربيتان معرضتان لـ البراكين بعد زلزال تركيا.. فيديو

خالد الغندور يفجر مفاجأة لجماهير الزمالك

رد صادم من رضا عبد العال حول إعادة كولر شخصية النادي الأهلي

مطلب عاجل من الثروة الداجنة بشأن أسعار الدواجن في الأسواق

موضوعات متعلقة

إسرائيل ترد باستخفاف على بيان الدول الأوروبية وأمريكا بشأن الاستيطان

100 قتيل.. حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء زلزال تركيا وسوريا

"لتعلم كل أم أن مصير ولدها بيدي"..طلاب إسرائيليون يحرضون على قتل الفلسطينيين بالجامعات

إجراء عاجل.. إسرائيل تقرر تحصين جميع محطات الحافلات بالقدس بسرايا من الجيش

منظمة التحرير الفلسطينية ترحب بالبيان الخماسي الصادر عن دول أوروبية وأمريكا

الأمم المتحدة: 9 ملايين سوري تضرروا من الزلزال

فلسطين: ازدواجية المعايير الدولية تشجع الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم

سيناتور أمريكي: نتنياهو يضع مصالحه فوق إسرائيل

ترشيحاتنا

حكم الاحتفال بالإسراء والمعراج في 27 رجب.. دار الإفتاء ترد

كيلو الفراخ بـ55 جنيها.. الموعد النهائي لانفراج أزمة الدواجن

عاجل.. سوريا تعلن الحصيلة النهائية لضحايا الزلزال المدمر

شعرت به دول بأوروبا| زلزال عنيف يضرب رومانيا.. وأنباء عن وقوع أضرار

ثروت سويلم يزف خبرا سارا لجماهير الزمالك بشأن قيد اللاعبين.. فيديو

تتحسن قريبا.. شعبة الدواجن: الأسعار ستنخفض 25% في منتصف مارس|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجمة تركية ارتدته قبلها.. بطانة فستان رايا ابى راشد تفسد اطلالتها

فاجئوا الجميع بخروجهم أحياء..كيف نجى شقيقان تحت الأنقاض 8 أيام؟

فرخة وزجاجة زيت.. هدية من منوفي لزوجته في عيد الحب

بجوائز 10 مليون دولار.. تفاصيل المفاوضات مع الأهلي للمشاركة بـ كأس الملك سلمان

فيديو

حرب الكواكب ابتدت.. استنفار في أمريكا لحل لغز الأجسام الطائرة "فيديوجراف"

كولر يوجه رسالة لمحمد شريف.. ومفاجأة بشأن صفقة الأهلي الجديدة وربيعة.. فيديوجراف

فئران تنقذ الضحايا وملايين الدولارات تحت أنقاض زلزال تركيا.. اعرف الحقيقة

خيانة في أوضة النوم..جريمة هزت أسيوط | ماذا حدث ؟ |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

خالد الشناوي

على باب السيدة

نهال علام

الغضب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 36

كريمة أبو العينين

العيش مع الذئاب

د.هادي التونسي

بين الحقيقة والخيال

إلهام أبو الفتح

لم شمل الأسرة.. قانون هام

اﻟﻤﺰﻳﺪ