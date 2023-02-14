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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

على طريقة أسامة منير.. تامر أمين يبدأ حلقة عيد الحب

تامر أمين
تامر أمين

بدأ الإعلامي تامر أمين حلقة عيد الحب بتاريخ 14/2، على طريقة الإعلامي الشهير أسامة منير، بصوت خافت ورومانسي.

وقال تامر أمين: "بكل الحب هنتكلم عن الحب وهنتكلم عن كل حاجة تخص الحب وعن قيمة الحب في الحياة ومين فينا لم يتذوق حلاوة الحب ومين فينا لم يتذوق قساوة الحب"، ووجه التحية للإعلامي أسامة منير أشهر وأجمل من تحدث عن الحب.


وتابع تامر أمين خلال برنامجه "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أنه برغم كل ما يثار عن عيد الحب لكن عنده مبدأ التمسك بأي شئ جميل حتى لا يتطرق إلى أمور الحلال والحرام، قائلا: “في بعض الشيوخ بتدخل الحلال والحرام في أمور ملهاش علاقة ببعضها.. الحلال بين والحرام بين ولا يحتاج إلى شيوخ، في الأعياد التي تؤدي إلى ارتكاب المعاصي حرام، سواء عبد حب أو غيره”.

 

احترام آراء الآخرين


وأشار تامر أمين إلى أن منهجه في هذا الأمر هو التمسك بأي شئ جميل، معلقا: "طالما هصحى من النوم أقول لمراتي وأولادي كلمة حلوة وكل عيد حب وانتم بخير وعلى أمي وأبويا إيه المانع ده شئ جميل الحب المحترم العفيف المهم متعملش شئ غلط يبقى افرح"، مؤكدا على احترامه أيضا لجميع الآراء الأخرى.

حلقة عيد الحب عيد الحب أسامة منير الإعلامي تامر أمين الشيوخ

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