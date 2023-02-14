عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ثروت سويلم يزف خبرا سارا لجماهير الزمالك بشأن قيد اللاعبين.. فيديو

الزمالك
الزمالك

أكد اللواء ثروت سويلم، عضو لجنة الشباب والرياضة بـ مجلس النواب، أن مراكز الشباب شهدت تطويرا كبيرا خلال الـ 5 سنوات الأخيرة، موضحًا أنه تم عمل أكثر من 3000 ملعب كرة قدم خماسي، وأن هناك 5400 مركز شباب بالمحافظات.

txt

أخطأ بعد المباراة.. سر إيقاف حكم مباراة سموحة والزمالك

txt

حكم الفار السر| جهاد جريشة يفجر مفاجأة عن مباراة الزمالك و سموحة

وأضاف "سويلم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن”، المذاع على قناة “الحدث اليوم”، تقديم الإعلامي سيد على، أن هناك خطة لتطوير مراكز الشباب، من قبل وزارة الرياضة.

وعلق على بعض المشكلات فى الكرة بمصر منها أزمة قيد لاعبي الزمالك بالدوري، قائلا "المشكلة ليست شخصية، ولكن ضوابط تربط القيد، وعلى الجميع الالتزام بها".

ولفت ثروت سويلم، إلى أن قرار قيد لاعبي الزمالك سيحل قريبًا، وأنهى حديثه قائلا "المشكلة فى طريقها لـ الحل، وأن الفترة المقبلة ستشهد ذلك".

ثروت سويلم مجلس النواب المحافظات سيد على وزارة الشباب الزمالك لاعبي الزمالك قيد لاعبي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيناريو كهربا.. مفاجأة مدوية بشأن انتقال إمام عاشور للأهلي| تفاصيل

بعد الإفراج عن الأعلاف ..مفاجأة فى أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 14 فبراير

الكلام يخوف| الأرصاد تفجر مفاجأة خلال الـ 24 ساعة المقبلة

حكم الفار السر| جهاد جريشة يفجر مفاجأة عن مباراة الزمالك و سموحة

خبير جيولوجي: دولتان عربيتان معرضتان لـ البراكين بعد زلزال تركيا.. فيديو

خالد الغندور يفجر مفاجأة لجماهير الزمالك

رد صادم من رضا عبد العال حول إعادة كولر شخصية النادي الأهلي

مطلب عاجل من الثروة الداجنة بشأن أسعار الدواجن في الأسواق

ترشيحاتنا

حكم الاحتفال بالإسراء والمعراج في 27 رجب.. دار الإفتاء ترد

كيلو الفراخ بـ55 جنيها.. الموعد النهائي لانفراج أزمة الدواجن

عاجل.. سوريا تعلن الحصيلة النهائية لضحايا الزلزال المدمر

شعرت به دول بأوروبا| زلزال عنيف يضرب رومانيا.. وأنباء عن وقوع أضرار

ثروت سويلم يزف خبرا سارا لجماهير الزمالك بشأن قيد اللاعبين.. فيديو

تتحسن قريبا.. شعبة الدواجن: الأسعار ستنخفض 25% في منتصف مارس|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجمة تركية ارتدته قبلها.. بطانة فستان رايا ابى راشد تفسد اطلالتها

فاجئوا الجميع بخروجهم أحياء..كيف نجى شقيقان تحت الأنقاض 8 أيام؟

فرخة وزجاجة زيت.. هدية من منوفي لزوجته في عيد الحب

بجوائز 10 مليون دولار.. تفاصيل المفاوضات مع الأهلي للمشاركة بـ كأس الملك سلمان

فيديو

حرب الكواكب ابتدت.. استنفار في أمريكا لحل لغز الأجسام الطائرة "فيديوجراف"

كولر يوجه رسالة لمحمد شريف.. ومفاجأة بشأن صفقة الأهلي الجديدة وربيعة.. فيديوجراف

فئران تنقذ الضحايا وملايين الدولارات تحت أنقاض زلزال تركيا.. اعرف الحقيقة

خيانة في أوضة النوم..جريمة هزت أسيوط | ماذا حدث ؟ |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

خالد الشناوي

على باب السيدة

نهال علام

الغضب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 36

كريمة أبو العينين

العيش مع الذئاب

د.هادي التونسي

بين الحقيقة والخيال

إلهام أبو الفتح

لم شمل الأسرة.. قانون هام

اﻟﻤﺰﻳﺪ