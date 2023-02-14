ثروت سويلم يزف خبرا سارا لجماهير الزمالك بشأن قيد اللاعبين.. فيديو

أكد اللواء ثروت سويلم، عضو لجنة الشباب والرياضة بـ مجلس النواب، أن مراكز الشباب شهدت تطويرا كبيرا خلال الـ 5 سنوات الأخيرة، موضحًا أنه تم عمل أكثر من 3000 ملعب كرة قدم خماسي، وأن هناك 5400 مركز شباب بالمحافظات.

وأضاف "سويلم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن”، المذاع على قناة “الحدث اليوم”، تقديم الإعلامي سيد على، أن هناك خطة لتطوير مراكز الشباب، من قبل وزارة الرياضة.

وعلق على بعض المشكلات فى الكرة بمصر منها أزمة قيد لاعبي الزمالك بالدوري، قائلا "المشكلة ليست شخصية، ولكن ضوابط تربط القيد، وعلى الجميع الالتزام بها".

ولفت ثروت سويلم، إلى أن قرار قيد لاعبي الزمالك سيحل قريبًا، وأنهى حديثه قائلا "المشكلة فى طريقها لـ الحل، وأن الفترة المقبلة ستشهد ذلك".