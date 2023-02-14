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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 235 كيلو أسماك مدخنة ومجمدة مجهولة المصدر في كفر الشيخ

ضبط أسماك
ضبط أسماك

ضبطت مديرية الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ، بالتنسيق مع الرقابة التموينية، اليوم، الثلاثاء، كمية من الاسماك المدخنة والمجمدة خلال حملة مكبرة بمركز الرياض؛ استهدفت ضبط السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

 

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يأتي هذا تنفيذاً لتعليمات الدكتور محمد السيد بشار، وكيل وزارة الطب البيطري بكفر الشيخ، بضرورة استمرار الحملات على الأسواق للرقابة على المذبوحات والأغذية ذات الأصل الحيواني حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.


ضمت اللجنة كلاً من: الدكتور الششتاوي محمد الششتاوي، رئيس قسم التفتيش على اللحوم بالمديرية، وعضوية كل من الدكتورة منى عبد التواب، رئيس قسم التفتيش بإدارة الرياض وإسماعيل المقدم مفتش الرقابة التموينية بالرياض.


وأسفرت الحملة عن ضبط 125 كيلو جرام أسماك مدخنة و110 كيلو جرام سردين مجمد بإجمالي مضبوطات 235 كيلو جرام وجميع المضبوطات مجهولة المصدر، وتم تحرير محضر رقم 1803 لسنة 2023م، جنح مركز الرياض.

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