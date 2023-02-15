عبدالمنعم سعيد: قناة السويس الجديدة أعظم إنجاز حدث في مصر بلا جدال

قال الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي، وعضو مجلس الشيوخ، إن التجربة الأسيوية التي شهدت انطلاقة اقتصادية، بدأت بتسهيل ممارسات الأعمال، من خلال إصدار التشريعات التي تسهل من عمل القطاع الخاص، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية.



وتابع "سعيد"، خلال حواره مع الإعلاميان نشأت الديهي وعمرو عبد الحميد ، ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية "ten"، أن هناك فجوة ثقة ما بين الاقطاع الخاص والجهاز الإداري للدولة، مشيرًا إلى ان إصلاح القطاع الإداري امر ضروري للغاية، لأن هذا من شانه أن يساهم في انطلاق الاقتصاد إلى الأمام، وعدم وجود مشاكل اقتصادية مستقبلاً.



ولفت إلى أن أحد أعظم الانجازات التي حدثت في السنوات الأخيرة بلا جدال هو مشروع قناة السويس الجديدة، خاصة أن المشروع انتهى خلال عام واحد فقط، وساهم في زيادة دخل قناة السويس لـ7 مليار دولار، ومن المتوقع أن يرتفع لـ8 مليار.



وأشار إلى ان هناك بعض المشاريع التي لا يستطيع أحد القيام بها إلا القوات المسلحة مثل مشروع الدلتا الجديدة الذي يحتاج لقدرة تنظيمية فائقة، مشيرًا إلى أن هناك بعض الاشياء المبشرة في الاقتصاد المصري مثل مرونة سعر الصرف الذي جعلت قياس العملة أقرب إلى الحقيقة.

