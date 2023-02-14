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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لاميتا فرنجية تشعل مواقع التواصل بفستان أحمر ناري.. صور

لاميتا فرنجية
لاميتا فرنجية

 


نشرت الفنانة لاميتا فرنجية عدة صور عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام؛ لتخطف الأنظار بجمالها الساحر.


وبدت النجمة اللبنانية بفستان مجسم راقي وجذاب بالأحمر الجريء، مكشوف ناحية الصدر  ومن أحد الساقين؛ ليبرز أنوثتها وقوامها الممشوق، 
ومن الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر الكعكة، ووضعت مكياجًا ناعمًا، مستوحى من الألوان الترابية.


من هي لاميتا فرنجية؟ 

 

لاميتا هي في الأصل عارضة أزياء ومذيعة، وشاركت في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004، ومثلت عدة أدوار فى مصر منها مسلسل عصر الحريم، شاركت الفنان رامز جلال في فيلم حد سامع حاجة، والفنان محمد رجب في فيلم محترم إلا ربع، وفيلم 365 يوم سعادة مع أحمد عز وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل «مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة» عام 2011 وكان دور تلميذته صوفي التي التقى بها في فرنسا.

 

أخر أعمال لاميتا فى السينما


وقدمت آخر أدوارها فى السينما من خلال فيلم "عمر وسلمى 3" بجانب الفنان تامر حسني، ومى عز الدين، وعزت أبو عوف، إنتاج محمد السبكى، وإخراج محمد سامى.

 

أما عن آخر الأعمال الدرامية التي قدمتها لاميتا هو مسلسل "بنت من دار السلام" والتى تدور أحداثه حول فتاة تُدعى منال تعيش في دار السلام تبحث للحصول على عمل من خلال توفير المال لها وتقوم صديقة لها بتوفير عمل في منزل رجل كبير في السن ويحاول الإعتداء عليها وتتزوج، وتكتشف أنه مريض نفسي، ولا تريد العيش معه، وهو من إﺧﺮاﺝ طوني نبيه، ومساعد المخرج سارة الطوخي، وﺗﺄﻟﻴﻒ، طوني نبيه، وبطولة راندا البحيري، ورحاب الجمل، إيريني فهمي، ماهر عصام، نهى الليثي، وروان الفؤاد.

 

 

 

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لاميتا فرنجية فستان احمر تخطف الأنظار فيلم 365 يوم سعادة فستان مجسم ملكة جمال لبنان الفنانة لاميتا فرنجية

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