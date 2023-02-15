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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الحضارة المصرية.. المخرج محمود رشاد يكشف بداية معرفته بسوسن بدر.. فيديو

لمخرج محمود رشاد
لمخرج محمود رشاد

أكد المخرج محمود رشاد، أنه كنت أعمل في مجال الماكيير منذ 15 سنة، واعمل على المؤثرات الخاصة بالسينما، مشيرا إلى أنه تعرفت على الفنانة سوسن بدر منذ عام 2006.

 

وقال محمود رشاد، خلال لقاء له لبرنامج “ًصاحبة السعادة”، عبر فضائية “دي أم سي”، أنه  خلال الفترات الأخيرة اتجهت للتصوير الفوتوغرافي، فمن هنا جاءت فكرة انشاء الافلام القصيرة وعملت على ذلك.

 

وتابع المخرج محمود رشاد،انه عملت على إستشارة الفنانة سوسن بدر، في عمل فيلم وثائقي قصير عن الحضارة المصرية، وبالفعل تم عمل الفيلم ولاقى صدى كبير من الناس.

 

القيام بالأفلام الوثائقية 

وأشار محمود رشاد إلى أنه شاركت في الكتابة والقيام بالأفلام الوثائقية عن التاريخ  المصري القديم مع الافلام الأجنبية 

محمود رشاد الفنانة سوسن بدر الافلام القصيره لتاريخ المصري القديم الافلام الاجنبية

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