قال تعتقد وزير الخارجية المجري، بيتر زيجارتو، إن فرنسا ودول غربية أخرى تعتقد أن أوكرانيا يجب أن تواصل القتال وتبدأ محادثات السلام فقط عندما يصبح الوضع في ساحة المعركة أكثر ملاءمة، وفقا لوكالة تاس الروسية.

وأضاف وزير خارجية المجر خلال اجتماعة مع نظيرته الفرنسية، كاثرين كولونا في باريس، الثلاثاء: "نود أن نرى لإطلاق النار وبداية محادثات السلام في أوكرانيا على الفور"، لافتا إلى أنه يبدو أن موقف فرنسا، وكذلك جميع الدول الأوروبية الأخرى، مختلف.‏

‏وأوضح وزير الخارجية المجري، أن الدول الغربية تتوقع أن تظهر ظروف أكثر ملاءمة لأوكرانيا لبدء محادثات السلام، مشيرا إلى أننا لا نعتقد ذلك، ونعتقد أنه يجب وقف معاناة الناس فورا، السلام مطلوب الآن.‏

وفي وقت سابق، ذكر التلفزيون المركزي الصيني، أن وزارة الطاقة المجرية حذرت من أن أوروبا ستواجه جولة جديدة من ارتفاع أسعار ونقص الطاقة، وذلك ردا على عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على الطاقة الروسية.

كما صرحت وزارة الطاقة المجرية، أن الدول الأوروبية ستواجه ارتفاع أسعار ونقص الطاقة، لأنه حتى الآن يتم توفير حوالي 50 ٪ من احتياجات الطاقة في الاتحاد الأوروبي من قبل روسيا.

قالت وزارة الطاقة المجرية، إن المجر تعارض المزيد من توسيع عقوبات الطاقة ضد روسيا. مؤكدة، أن تلك العقوبات لم تنه على روسيا الصراع. ومع ذلك، يواجه المستهلكون الأوروبيون ارتفاعا حادا في الأسعار وأزمة طاقة، فقد أدت سياسة العقوبات الفاشلة إلى إغراق أوروبا في أزمة، مما وضع عبئا ثقيلا على عاتق البلدان والشركات والعديد من العائلات الأوروبية.