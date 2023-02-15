بمناسبة عيد الحب.. زينة تنشر صور إطلالتها في حلقة «صاحبة السعادة»|شاهد

شاركت الفنانة زينة متابعيها عدة صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت زينة في الصور بإطلالة متميزة خلال حلقتها في برنامج "صاحبة السعادة" رفقة الفنانة إسعاد يونس.

وعلقت زينة: "نفسي أوريلكم شكلي في مطبخ بيتنا، عيد حب سعيد علي الجميع".

وكانت قد كشفت الفنانة زينة عن اللقاء الأول الذى جمعها بالفنان نور الشريف فى مسلسل “حضرة المتهم أبي”، والذى كان بمثابة انطلاقة قوية بالنسبة لها.

وقالت زينة، فى لقاء ببرنامج “صاحبة السعادة” مع الفنانة إسعاد يونس: “كان نور الشريف رافض وجودي فى العمل فى البداية، وعندما علمت بهذا الأمر قررت الحديث مع المخرجة رباب حسين وقلت لها إننى لا أحبه وتمثيله وحش”.

وأضافت زينة: "بعدها قررت أن أشارك فى العمل، ومع أول المشاهد بكيت بشدة وقال لى: لو مكنتيش خفتى كنتى مشيتي من المسلسل”.

وأوضحت: “بعدها قرر إنى أقوم بذبح عجل، وساعدنى كثيرا فى هذا العمل الذى شهد انطلاقتى الحقيقية”