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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد قرار تشكيل محكمة دولية بشأن أوكرانيا.. بيان عاجل من بيلاروسيا لأوروبا

بيلاروسيا
بيلاروسيا

أدانت هيئة رئاسة الغرفة العليا للبرلمان البيلاروسي، مجلس الجمهورية، بشدة القرار الأخير بشأن أوكرانيا الذي اتخذه البرلمان الأوروبي، وفقا لوكالة تاس الروسية.‏

‏ويدعو القرار، الذي تم تبنيه في أواخر يناير الماضي، إلى إنشاء محكمة دولية للتحقيق في تصرفات السلطات الروسية والبيلاروسية خلال الصراع في أوكرانيا.‏

‏وقالت هيئة الرئاسة البيلاروسية، في بيان يوم الثلاثاء: «تدين هيئة رئاسة مجلس جمهورية الجمعية الوطنية لجمهورية بيلاروسيا بشدة اعتماد قرار الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا ذي الدوافع السياسية، تحت عنوان "الجوانب القانونية وحقوق الإنسان لعدوان الاتحاد الروسي على أوكرانيا" وإدراج اتهامات لا أساس لها ضد بيلاروسيا فيه».‏

‏ووفقا للمشرعين البيلاروسيين، فإن الوثيقة تشوه تماما جوهر الصراع في أوكرانيا وتضلل المجتمع الدولي عن أدوار الأطراف المشاركة في هذا الصراع.‏

‏كما أن القرار يكتسح بشكل مخز تحت البساط حقائق الإمدادات التي لا نهاية لها من الأسلحة الثقيلة والأسلحة الفتاكة إلى أراضي أوكرانيا، التي يقوم بها الغرب الجماعي، بما في ذلك الأسلحة المحظورة للاستخدام بموجب قواعد القانون الدولي ذات الصلة.‏

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‏ويضويف البيان البيلاروسي، أن القرار الأوروبي لا يحتوي على محاولات للبحث عن حلول لتسوية الصراع ولا يدعو إلى تكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية من أجل السلام.‏

و‏في 15 مارس من العام الماضي، بدأت روسيا عملية الانسحاب من مجلس أوروبا، وفي 11 يونيو، نشرت قوانين وقعها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن عدم تنفيذ أي قرارات اعتمدتها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في روسيا بعد 15 مارس 2022، ومنذ اللحظة التي قدمت فيها روسيا بيانها بأنها ستغادر مجلس أوروبا.‏

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