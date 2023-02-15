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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حمادة المصري: الإسماعيلي غاب عنه طعام اللاعبين.. وعانى من انقطاع الكهرباء

صدى البلد

قال حمادة المصري نجم الأهلي والإسماعيلي السابق، إن مجلس إدارة الدراويش السابق الذي ترأسه يحيى الكومي، كان له إيجابيات وسلبيات، إلا أن الخلافات طغت وأثرت على النادي.

وأضاف المصري، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن الأزمة المالية كانت سببًا كبيرًا في تراجع النادي الإسماعيلي إدرايًا، على الرغم من محاولات المجلس.

وأشار إلى أن الإسماعيلي لا يمتلك الأدوات والإمكانيات التي تؤهله على إفراز الناشئين الذين يتدربون على ملعب أرضيته سيئة للغاية، بينما الدراويش بقيمته الكبيرة وتاريخه، إلا أن قيمة الإدارة توفر الهيبة للنادي.

واختتم تصريحاته، بأن محمد أبو جريشة أبلغه عندما كان رئيسًا للجنة الفنية بالإسماعيلي، بأن مطعم النادي لا يتوفر فيه طعام للاعبين، وهو أمر غريب للغاية، مشيرًا إلى أن الإسماعيلي كان مديونًا لمصلحة الضرائب وعانى من انقطاع الكهرباء أحيانًا.

واختتم تصريحاته «الإسماعيلي كان يملك 400 ألف دولار وكنا نريد ضم 5 لاعبين، كيف نفعل ذلك؟.. ولم يكن هناك إمكانيات مالية لحل أزمات الإسماعيلي».

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