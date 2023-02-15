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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هنا شيحة تروّج لـ مسرحية «ميمو» عبر إنستجرام

مسرحية ميمو
مسرحية ميمو

روّجت الفنانة هنا شيحا لـ مسرحيتها الجديدة ميمو عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

 

ونشرت هنا بوستر المسرحية، وعلقت: ميمو 20 فبراير بموسم الرياض".

ونشرت الصفحة الرسمية لموسم الرياض، أول بوستر للفنان أحمد حلمي من مسرحية “ميمو”، المقرر تقديمها قريبًا وتشهد عودته إلى المسرح منذ سنوات طويلة.

ومن المقرر عرض مسرحية “ميمو” للفنان أحمد حلمي في الفترة من 20 فبراير وحتى 1 مارس المقبل، على مسرح بكر الشدي في بوليفارد رياض سيتي.

كان آخر الأعمال المسرحية التي شارك فيها النجم أحمد حلمي، هي “حكيم عيون” مع الراحل علاء ولي الدين وكريم عبد العزيز.

بروفات مسرحية ميمو 

ويواصل أحمد حلمي وصناع العمل المسرحي "ميمو" بروفات وجلسات عمل مكثفة على أحد مسارح القاهرة بحضور الأبطال المشاركين هنا الزاهد وحمدي الميرغنى وهنا شيحة وأحمد رزق ومحمد رضوان ويحسب للمنتج حمدى بدر نجاحه فى إعادة حلمى إلى خشبة المسرح بـ "ميمو"  بعد غياب أكثر من 20 عاما .

يتم تنفيذ العمل المسرحى "ميمو" للخروج بلوحة تحمل حالة من الإشباع الدرامي للجمهور  من كوميديا وتراجيديا وديكورات واستعراضات ومؤثرات صوتية وبصرية جميعها يتم تجهيزها بمواصفات عالمية.

أبطال مسرحية ميمو 

"ميمو" بطولة أحمد حلمي وهنا الزاهد وهنا شيحة وأحمد رزق وحمدى الميرغني ومحمد رضوان وتأليف ضياء محمد اخراج هشام عطوه وإنتاج حمدى بدر ومن المقرر عرضها خلال الأيام القليلة القادمة.

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