مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها

تقام اليوم الأربعاء 15 /2 /2023، العديد من المباريات الهامة والرائعة، والتي يأتي أبرزها مباراة أرسنال ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، ومباراة تشيلسي وبروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا.

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة لها

مباراة بروسيا دورتموند ضد تشيلسي - 10 مساءً - بي إن سبورتس بريميوم 1

مباراة كلوب بروج ضد بنفيكا - 10 مساءً - بي إن سبورتس 3

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

مباراة ريال مدريد ضد إلتشي - 10 مساءً - بي إن سبورتس1

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

مباراة أرسنال ضد مانشستر سيتي - 9.30 مساءً- بي ان سبورتس 2