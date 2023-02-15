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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تحت شعار الأستاذ والتلميذ.. تاريخ مواجهات أرسنال ومانشستر سيتي

مانشستر سيتي وأرسنال
مانشستر سيتي وأرسنال

في مواجهة من العيار الثقيل، يحل فريق مانشستر سيتي ضيفاً ثقيلاً على نظيره أرسنال، على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز “بريميرليج”.

ويتصدّر فريق أرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 51 نقطة من أصل 21 مباراة لعبها الفريق، بينما يأتي فريق مانشستر سيتي في الوصافة برصيد 48 نقطة ولكن بمباراة أكثر من الجانرز.

ويدخل الفريقان اللقاء من أجل حسم صدارة البريميرليج، حيث يكون الفارق بين الفريقين 3 نقاط فقط وهي نفس عدد نقاط المباراة.

موعد مباراة أرسنال ومانشستر سيتي

وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة عبر قنوات بي إن سبورتس.

تاريخ مواجهات أرسنال ومانشستر سيتي

سبق أن التقى الفريقان في 186 مباراة بجميع البطولات، ونجح فريق أرسنال في الفوز بـ 89 مباراة، بينما فاز فريق مانشستر سيتي في 55 مباراة، وتعادلا الفريقين في 42 مباراة.

ولكن بالنظر إلى آخر 10 مواجهات سابقة بين الفريقين، نرى أن فريق مانشستر سيتي قد تفوق على أرسنال فاز بهم جميعاً.

وكانت آخر مباراة جمعت بين الفريقين، كانت في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي والذي نجح فريق مانشسترسيتي في الفوز بها بنتيجة 1-0 على أرسنال.

يُذكر أن مايكل أرتيتا، المدير الفني لنادي أرسنال قد عمل مساعداً مع جوارديولا في فريق مانشستر سيتي قبل الرحيل إلى الجانرز، حيث تأتي المباراة تحت شعار “الأستاذ والتلميذ”.

مانشستر سيتي أرسنال الدوري الإنجليزي بريميرليج أرسنال ومانشستر سيتي

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