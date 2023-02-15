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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أصوات الرعد لم تتوقف .. أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية |شاهد

أمطار غزيرة تضرب
أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية

شهدت محافظة الإسكندرية تباينًا في هطول الأمطار الغزيرة بجميع أنحاء المحافظة، وسط انخفاض حاد في درجات الحرارة، وأصوات الرعد التي لم تتوقف منذ منتصف ليل الأربعاء، بينما تتواصل الأمطار على فترات متقطعة بجميع أنحاء المحافظة.

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وأعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة اليوم الأربعاء، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية (طلابًا ومعلمين) بنطاق المحافظة، وذلك نظراً لسوء الأحوال الجوية.

وأصدر المحافظ تعليماته بمنح العاملين المعينين ضمن نسبة 5 % وكذلك الموظفة التي ترعى طفلاً يقل عمره عن اثنتي عشرة سنة ميلادية إجازة استثنائية اليوم الأربعاء 15 فبراير.

ويستثنى من ذلك، القيادات، وأطقم العمل والنوبتجيات ، وفق الاحتياجات التى يحددها مديرو المديريات المختلفة.

ويأتي ذلك فى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاظا على سلامة المواطنين.

وشدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على استمرار رفع درجة الاستعداد والطوارئ في جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، وتكثيف التواجد الميداني على مدار الساعة لمتابعة تداعيات حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، ورصد أي حالات طارئة للتعامل الفوري، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بجميع شوارع الإسكندرية.

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لسوء الأحوال الجوية.. تعطيل الدراسة غدا في الإسكندرية

وأوضح المحافظ أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال جميع شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.

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