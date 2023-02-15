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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد مرور 10 سنوات.. التفاصيل الكاملة لقضية شغلت الرأي العام في الإسكندرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

مشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء بقسم الرمل ثان في الإسكندرية، استعرض فيها المتهمون القوة والتجمهر، بغرض ارتكاب جرائم الترويع والتخويف والقتل والاتلاف مستعملين في ذلك القوة مع علمهم بالغرض المقصود منه حال حمل بعضهم لأسلحة نارية وبيضاء.

وأسدلت محكمة جنايات الإسكندرية، الستار على القضية التي شغلت الرأي العام منذ عشر سنوات، حيث عاقبت المحكمة متهمًا بالسجن المؤبد، وتغريمه مبلغًا ماليًا قدره 20 ألف جنيه مما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه باستعراض القوة بالقوة

صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالله عبدالسميع خطاب رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار محمد خالد عبدالسلام خلف والمستشار الدكتور إيهاب رفعت السعدنى.

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وتعود أحداث القضية المقيدة، برقم 3570 لسنة 2013 جنايات قسم شرطة الرمل أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث قسم شرطة الرمل اول، يفيد بمشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء بدائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الرمل اول ،ان المتهم " خ.ا.ع" عاطل اشترك مع 22 متهما آخرين تمت محاكمتهم في استعرض القوة والتجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم الترويع والتخويف والقتل والاتلاف مستعملين في ذلك القوة مع علمهم بالغرض المقصود منه حال حمل بعضهم لأسلحة نارية وبيضاء، واستعرضوا القوة ولوحوا بالعنف وكان من بينهم المتهم ضد المجني عليهم وإلحاق الأذى بهم ماديا ومعنويا والأضرار بممتلكاتهم لفرض السيطرة عليهم بأن توجهوا الي مكان تواجدهم، واطلقوا اعيره نارية واسلحة بيضاء لبث الرعب في نفوس المجني عليهم والأهالي.

وقد وقع بناء علي تلك الجريمة قتل المجني علية "م.و.م" وبين بعضهم البعض،  لقتل  كل من " ي.ع.ع" و " ا.ح.ع" بسبب خلافات مع المجني علية الأول " م.و.م" وذلك للثأر بين المتهمين، وبين المجني عليه " م.ا.خ" مما أدي إلي اصابته، وتحرر محضر بالواقعة ، وتولت النيابة التحقيق والتي قررت إحالة المتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية،  لمحاكمته والتي أصدرت حكمها المتقدم علي المتهم.

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