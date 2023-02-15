غيابات الزمالك أمام المريخ السوداني.. تعرف عليها

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة هامة أمام المريخ السوداني المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويغيب كل من محمود حمدي " الونش" وأحمد فتوح ثنائي دفاع الفريق الأبيض لعدم الجاهزية بالإضافة إلى مصطفى الزناري للإصابة بشد في العضلة الخلفية كما يغيب السيد عطية ومحمد حسام "بيسو" وعبد الله محمد لأسباب فنية.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كلا من:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي - محمد نديم

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - محمد طارق - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة.

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - نبيل عماد دونجا - سيد عبد الله "نيمار" - سيف جعفر - أحمد سيد "زيزو" - مصطفى شلبي - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي .

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه - سامسون أكينولا.