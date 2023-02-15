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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سفارة روسيا في واشنطن: موسكو تبذل قصارى جهدها لحماية الأطفال الفارين من القوات الأوكرانية

صدى البلد

أكدت السفارة الروسية لدى الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، أن موسكو تبذل قصارى جهدها لحماية الأطفال الذين كانوا مضطرين للفرار من القوات الأوكرانية.


وكتبت السفارة، على صفحتها على تلجرام وفقا لقناة "روسيا اليوم"، "قبلت روسيا الأطفال الذين كانوا مضطرين للفرار مع عائلاتهم من قصف القوات الأوكرانية، سنبذل قصارى جهدنا للاحتفاظ بالمواطنين القصر في العائلات وفي حالة غياب أو وفاة الوالدين والأقارب، نضع الأيتام تحت الوصاية ونقوم بحماية حياتهم ورفاهيتهم".

 


وأكدت السفارة أنه يجب على الجانب الأمريكي أن يقدم تقييما موضوعيا لأعمال نظام كييف التي تؤدي إلى مقتل وإصابة الأطفال، مشيرة إلى مقتل 153 طفلا وإصابة 279 آخرين في دونباس نتيجة قصف القوات الأوكرانية في عام 2022.

 


وأضافت أن القوات الأوكرانية نفذت ضربات ضد منشآت البنية التحتية المدنية وخاصة على المدارس ورياض الأطفال والمستشفيات، باستخدام الأسلحة الغربية بما فيها أنظمة "هيمارس" الأمريكية، متهمة واشنطن بتكتمها على هذه الحقائق بلا خجل من أجل تبييض صورتها وتشويه سمعة روسيا".
 

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