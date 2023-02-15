بشرى: استمتعت بوجودي كعضو لجنة تحكيم للأفلام القصيرة في مهرجان الأقصر.. فيديو

قالت الفنانة بشرى إنها تحب المهرجانات التي ترتبط بالأماكن السياحية والأثرية مثلما حدث في مهرجان الأقصر، بالإضافة إلى أن هذا المهرجان اتسم بالكفاح والجهد من صناع السينما والقائمين على المهرجان، بالإضافة إلى إقامة الندوات التي تناقش قضايا السينما، مشيرة إلى أن عرض الأفلام من الدول الأفريقية خلق العديد من الجسور الثقافية بيننا وبين الأشقاء في أفريقيا.

وأضافت بشرى، خلال مداخلة هاتفية على قناة “دي ام سي” الفضائية في برنامج “8 الصبح”، أنها استمتعت بوجودها كعضو لجنة تحكيم في الأفلام القصيرة في مهرجان الأقصر، موضحة أن هناك تواجدا كبيرا من الدول الأفريقية مثل السنغال وبروندي وتونس والمغرب، ومعظم الدول الأفريقية شاركت في مهرجان الأقصر.

وأوضحت أن لجان التحكيم في المناقشات كانت متقدمة جداً، بالإضافة إلى أن فيلم “زفة” للمخرج أحمد سمير كان يستحق التقدير، والفيلم السنغالي “الرقص على العكاز” كانت فكرته متميزة أيضا، بالإضافة إلى أن المخرجة مروة الشرقاوي حصلت على شهادة تقدير في هذا الفيلم الذي تناول ظاهرة الختان بتناول مميز وراقٍ، وقد قام الفيلم بعرض إحصائيات في نهايته تدل على أن الظاهرة في طريقها للاندثار.

ولفتت بشرى إلى أن فيلمها الأخير “معالي ماما” كان فيلما عائليا واجتماعيا كوميديا يناقش القضايا الهامة للمرأة العاملة في المجتمع في ظل غياب الأب، منوهة إلى أن هناك أزمة في المراحل العمرية للفنانين، وللأسف اضطرت لتجسيد الفيلم حتى لو كان الدور أكثر من عمرها بـ 10 سنوات.

وأكدت أنها ممثلة أولا وأخيرا وتستطيع أداء أدوار الأم حتى وإن كان سنها أقل من هذا الدور بكثير، وإذا كان الممثل لديه ملكة تجسيد الأدوار المختلفة يستطيع تجسيد أي دور، وذكرت أنها في “عوالم خفية” جسدت دور أم لشباب كبار في حين أن أولادها أعمارهم 9 سنوات.