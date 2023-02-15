عشان الموبايل ميهنجش.. متعملش تحديث iPhone الجديد

واجه بعض مستخدمي هواتف آيفون iPhone و‏أجهزة الآيباد iPad عطلاً مفاجئاً في خدمة Google Photos ، وذلك بعد التحديث الأخير الذي أطلقته شركة آبل Apple الأمريكية الرائدة، الذي يحمل رقم iOS 16.3.1 لهواتف آيفون ولأجهزة آيباد رقم iPadOS 16.3.1.

وبحسب ما ذكره موقع 9to5Mac التقني، قدم بعض المستخدمين شكاوى، أنهم بمجرد تحديث هواتفهم ال iPhone لآخر تحديث من نظام التشغيل، فإن تطبيق Google Photos يتعطل بشكل مستمر، خاصة مع إلحاحهم في تشغيل التطبيق.

ومن المفترض أن تقدم جوجل تحديثاً برمجياً لتطبيق "Google Photos" لحل المشكلة، وحصول المستخدمين على تجربتهم التقليدية مع الخدمة.

جدير بالذكر أنه لا تأتي التحديثات بميزات رئيسية جديدة، لكنها تتضمن مجموعة هامة من الترقيات الأمنية وإصلاحًا لعدد من الأخطاء.

مزايا التحديث الجديدة في هواتف iPhone

من أهم ما يأتي في التحديث الجديد هو تحسين ميزة كشف الحوادث Crash Detection في هاتفي iPhone 14 و iPhone 14 Pro ، وكانت تقارير سابقة قد تحدثت عن شكاوى وجهها المستخدمون للشركة خلال الأسابيع الماضية تتعلق بإرسال هواتفهم إشعاراتٍ خاطئة تُفيد بتعرضهم للحوادث في أثناء ممارستهم لنشاطات رياضية.

كما يوجد إصلاح لتطبيق خدمة التخزين السحابية iCloud عانى منها بعض المستخدمين تتمثل بظهور رسالة error متكررة تخبرهم بعدم استجابة الخدمة.

ويتضمن التحديث إصلاحًا لمشكلة كانت تحدث عند الطلب من Siri استخدام تطبيق Find My الذي يتيح للمُستخدم العثور على أحد أجهزته، أو على إحدى جهات الاتصال.