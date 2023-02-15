إطلاق قافلة طبية للكشف على الأشخاص ذوي الإعاقة بأسوان

أشاد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالجهود المبذولة من منظمات ومؤسسات المجتمع المدنى والبنوك الوطنية لمساندة الجهود الحكومية من أجل تلبية المطالب الجماهيرية وفى مقدمتها مؤسسة مصر الخير بقيادة الدكتور على جمعه رئيس مجلس الأمناء ، وأيضاً البنك الأهلى المصرى لدورهما الرائد ومشاركتهما المجتمعية الجادة فى تنفيذ العديد من المشروعات بمختلف قطاعات البنية التحتية والخدمية ، علاوة على دعم الفئات الأكثر إحتياجاً لتحسين مستوى المعيشة لهم.

وأكد أشرف عطية أنه يتم العمل خلال الفترة الحالية بالتنسيق مع كافة الجهات والوزارات المعنية لتقديم الخدمات المختلفة وخاصة الطبية والعلاجية للأشخاص من ذوى الهمم مع مراعاة الإلتزام بتنفيذ الرامبات والفتحات والمسارات طبقاً للكود المصري أثناء تنفيذ المشروعات .

قوافل طبية

جاء ذلك أثناء تنظيم قافلة طبية لتوقيع الكشف الطبي على الأشخاص ذوي الإعاقة بمدينتى أسوان وأبوسمبل السياحية على مدار يومين في جميع التخصصات الطبية في اطار الشراكة الإستراتيجية بين البنك الأهلي المصري ومؤسسة مصر الخير ، بحضور قيادات المحافظة ومؤسسة مصر الخير والبنك الأهلى ، بجانب وزارتي التربية والتعليم و التضامن الإجتماعي حيث تعمل مؤسسة مصر الخير كذراع تنفيذي للبنك الأهلي الذي يساهم بالتمويل لخدمة القادرون بإختلاف.

وقال محمد رفاعي الرئيس التنفيذي لمؤسسة "مصر الخير" إن البنك الأهلي المصري لديه اهتمام واسع بالأشخاص ذوي الإعاقة، ولذلك هناك تعاون كبير من جانبهم مع المؤسسة لتنفيذ مشروع تحت عنوان دعم فرص الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة في كافة النواحي الصحية والإجتماعية والإقتصادية والرياضية والثقافية ضمن حزمة تدخلات لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة .

مصر الخير

وأضاف الرفاعي على هامش انطلاق عمل القافلة الطبية بأسوان أن القافلة التي تنفذها" مصر الخير" على مدار يومين شاملة 12 تخصص هم باطنة و أنف وأذن وعظام وأسنان ومخ وأعصاب ورمد، وغيرها من التخصصات، حيث يجرى الكشف الطبي من خلال الأطباء المتواجدين في القافلة والذين أستعانت بهم مؤسسة "مصر الخير" من جامعتي القاهرة وأسوان .

وأشار إلى أنه تم خلال القافلة تقديم العلاج للأشخاص ذوي الإعاقة من قبل الصيدلية المتنقلة التي وفرتها المؤسسة بالقافلة ، إلى جانب توفير كافة الأجهزة التعويضية التي يحتاجونها ، كما يتواجد مهندسين متخصصين لرفع مقاسات الأجهزة التعويضية ، بالإضافة إلى تقديم جلسات تخاطب لتقديم الخدمة التي يحتاجها كل منهم عقب توقيع الكشف الطبي عليه خلال القافلة .

وكانت مديرية الشئون الصحية بأسوان قد نظمت دورة تدريبية لتكنولوجيا المعلومات والحاسب الآلى للعاملين بالمديرية والإدارات والوحدات التابعة لها وذلك تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.