وكيل تعليم بورسعيد تفاجئ المدارس الثانوية بزيارة ميدانية

قامت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، صباح اليوم، بزيارة مفاجئة لمدارس المهندس علي سليمان الثانوية للبنين والغرفة التجارية الثانوية للبنات وبورسعيد الرسمية للغات المرحلة الثانوية لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية خلال الأسبوع الأول من الفصل الدراسي الثاني.

وأكدت وكيل وزارة التعليم فى بورسعيد أن وزارة التربية والتعليم حريصة على ربط الطلاب بمدارسهم وتعزيز مكانة المعلم مشددة على تطبيق التسجيل الإلكتروني لغياب الطلاب أسبوعيا وإخطار أولياء الأمور بصفة دورية بموقف غياب أبنائهم.

ووجهت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل تعليم بورسعيد بضرورة تفعيل جدول المحاضرات للصف الثالث الثانوي وفقا للخطة الدراسية مثنية على اجادة معلمي الفصول لاستخدام السبورات التفاعلية وأساليب التعلم الحديثة لتوصيل المعلومة بشكل دقيق للطلاب.

جاء ذلك بحضور الأستاذ محمود بدوي مدير عام التعليم العام والأستاذة ستوتة عبد الله مدير إدارة التعليم الثانوي المركزي والدكتورة سوزان بغدادي مدير إدارة المدارس الرسمية والمتميزة للغات.