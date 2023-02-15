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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائبة: زيارة الرئيس السيسي إلي الإمارات ومشاركته بقمة الحكومات حققت أهدافها

النائبة ولاء التمامي،
النائبة ولاء التمامي، عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب

أكدت النائبة ولاء التمامي، عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، على أهمية المشاركة الفعالة للرئيس عبدالفتاح السيسي في القمة العالمية للحكومات في الإمارات.

 وقالت: إن التواجد في مثل هذه القمم العالمية يمثل زخما لتعزيز علاقات مصر بمختلف القوى العربية والدولية من ناحية، واستعراض فرص الاستثمار وزيادة التبادل التجاري وفتح آفاق جديدة لمشاركات اقتصادية من ناحية أخرى.

وأضافت التمامي في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم،، إن زيارة الرئيس السيسي للامارات حقت أهدافها كاملة سواء في إجهاض مؤامرة كانت منصوبة للعلاقات المصرية العربية المتينة، والاساءة لها وكذلك استعراض التحديات الاقتصادية التي تمر بها مصر والفرص الضخمة في نفس الوقت للاستثمار فيها.

ونوهت عضو مجلس النواب، بأن التاريخ يشهد لمصر بوقوفها إلى جانب الأخوة الأشقاء فيما يواجهونه من تحديات إقليمية متنوعة، كما تعكس في الوقت ذاته، مسارعة دول الخليج للوقوف إلى مصر في الأزمات التي واجهتها على مر التاريخ، وعلى رأسها الحروب التي مرت بها وأزمتها مع أحداث 2011 والحرب على الإرهاب.

وتابعت التمامي، أن الدعم والتكاتف بين مصر والأشقاء العرب سيظل قائمًا، في ظل ما تواجهه المنطقة من تحديات كبيرة، تستدعي توحيد الرؤى والصفوف لمجابهتها، بما يحافظ على استقرار المنطقة. مشددة على أن زيارة السيسي للإمارات، عكست قوة وصلابة العلاقات الراسخة والممتدة بين مصر والأشقاء العرب، بعدما حاول المغرضون زعزعة تلك العلاقات التاريخية وإثارة الفتنة بين مصر ودول الخليج.

وأشادت بنجاح القيادة السياسية خلال مشاركتها في القمة العالمية للحكومات في الإمارات، في استعراض حجم الإنجاز الذي يتحقق برغم التحديات، وشرح أهم استراتيجيات وأولويات الدولة المصرية، على المستويين الاقتصادي والتنموي، والتأكيد على عمق العلاقات الأخوية التي تربط مصر بالأشقاء العرب، ورفض أي مزايدة في هذا الشأن أو محاولة الإساءة لها.

السيسي الامارات القيادة السياسية مصر دول الخليج الأشقاء العرب

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