عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرك فوري من النقل ومحافظة الإسماعيلية لبحث إمكانية إغلاق مزلقان نفيشة

رصد صدي البلد معاناة
رصد صدي البلد معاناة أهالي قرية نفيشة

أجرت لجنة فنية، اليوم الأربعاء، برئاسة اللواء محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، جولة تفقدية لدراسة الموقف على الطبيعة بما يتلاءم مع تسهيل وتيسير الحياة اليومية والحركة المرورية للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بتشكيل لجنة لمعاينة مزلقان نفيشة القبلي والبحري؛ لدراسة الموافقة على عدم غلق مزلقان نفيشة البحري بالكم ٩٠٠ ومزلقان نفيشة القبلي بالكم ١٠٠٠ خط نفيشة / السويس، تلبية لطلب مواطني القرية.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد دندش عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية، رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، مدير إدارة هندسة السكة الحديد بالمحافظة، مدير عام مديرية الطرق والنقل، مدير إدارة مرور الإسماعيلية، واستشاري التخطيط المروري.

وبناءً عليه، تقوم اللجنة بإعداد تقرير لعرضه على محافظ الإسماعيلية؛ تمهيدًا لرفعه لوزير النقل والمواصلات، لمراعاة تسهيل الحركة المرورية للمواطنين وأهالي قرية نفيشة ورفع المعاناة عنهم، ومنع المرور من معابر غير قانونية، ومما يترتب عليه من حوادث مرورية للسيارات والقطارات.

 

إغلاق المحال التجارية

وكان  “صدى البلد” رصد معاناة الأهالي وقيام بعضهم بإغلاق المحال التجارية نتيجة صدور عدة قرارات سابقة بتقسيم القرية إلى 4 أجزاء من خلال بناء كباري وتغيير المسارات المرورية.
وأكد الأهالي، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن القرار الأخير بإغلاق المزلقان سيترتب عليه فصل مربعات القرية عن بعضها وقطع جميع طرق الوصول إليها، ما يؤدي إلى قطع الخدمات بالكامل عن القرية وصعوبة الوصول إليها من قبل كبار السن والطلبة وذوي الاحتياجات الخاصة بالقرية، والتي تضم عددا كبيرا من التعداد السكاني.

قطع الطريق على الجنازات

والتقى النائب عصام دياب، عضو مجلس النواب، بالأهالي الذين أكدوا أن القرار سيؤدي إلى قطع الطريق على الجنازات المتوجهة للمقابر ولن تستطيع الوصول إليها بسهولة، وستضطر إلى الصعود إلى الكوبري العلوي للسيارات وليس المشاة، وقطع مسافات كبيرة جدا للوصول إلى المقابر.

 

كما أكد الأهالي صعوبة التواصل مع قسم شرطة الضواحي، في حالة تطبيق القرار، وعدم إمكانية الوصول إليه، وهو الذي يخدم مساحة كبيرة وعددا كبيرا من المواطنين ويقدم خدمات السجل المدني.

وقال جمال سلامة، من سكان القرية، أنه في حالة تنفيذ القرار سيترتب عليه صعوبة الوصول للفرن الذي يخدم القرية بالكامل، وكذلك عربات تشغيل الفرن من الجاز وعربات الدقيق.

 

تهديد حياة المواطنين

ويتسبب إغلاق المزلقان في قطع الطريق للوصول إلى المدارس الحكومية بالكامل، وهي مدارس ابتدائية وإعدادية وثانوية لن يستطيع الطلبة الوصول إليها بعد غلق المزلقان، وسيتحتم عليهم صعود الكوبري العلوي للوصول إلى مدارسهم، ما سيهدد حياة المواطنين وطلبة المدارس، حيث إن الكوبري مخصص للسيارات وغير مخصص للمشاة.

كما أنه في حالة حدوث أي حريق، لن تستطيع سيارات الإطفاء الوصول إلى القرية.

وحسب طلب الإحاطة الذي تقدم به عضو مجلس النواب، تحددت مطالب المواطنين في إيقاف قرار إغلاق المزلقان مع تشكيل لجنة من الوزارة لإعادة النظر في القرار وتوفير طرق بديلة مراعاة لكبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة.

الحل: بوابات إلكترونية

وطالب الأهالي باستبدال إغلاق المزلقان ببناء بوابات إلكترونية كما هو الحال في باقي المزلقانات على مستوى الجمهورية.

وطالب إبراهيم صالح، من أهالي القرية، بتطوير المزلقانات وربطها بشبكة إلكترونية بدلا من إغلاقها، وفصل الكتل السكانية والخدمات عن بعضها.

IMG-20230215-WA0019
IMG-20230215-WA0019
IMG-20230215-WA0020
IMG-20230215-WA0020
IMG-20230215-WA0021
IMG-20230215-WA0021
محافظة الاسماعيلية محافظ الإسماعيلية الحركة المرورية وزير النقل والمواصلات النقل والمواصلات تسهيل الحركه المروريه اللواء أركان حرب شريف فهمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كيلو الفراخ بـ55 جنيهًا والبانية 120.. مفاجأة قوية في أسعار الدواجن خلال أيام

اختفاء دول كاملة.. خطر يهدد 900 مليون شخص في العالم.. تفاصيل

أسعار الذهب تتراجع من جديد.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

أخبار الرياضة|عرض ضخم من ميلان لضم نجم الأهلي.. وفيريرا غير مقتنع بالصفقة الجديدة

لازم تخافوا.. شوبير يثير قلق الأهلاوية على بطولة الدوري

إدارة الكوارث التركية: نتعرض لهزات زلزالية شديدة

تحول مفاجىء في موقف خطيب المتهمة بقتل والدتها ببورسعيد.. تفاصيل غير متوقعة

حكم تأخير غسل الجنابة تكاسلاً .. الأزهر للفتوى يرد

موضوعات متعلقة

دعاء استقبال شهر ربيع الآخر .. وسبب تسميته.. ردد أفضل الأدعية المستجابة

دعاء وداع شهر ربيع الأول ..ردده يفرج الله كربك ويرزقك من حيث لا تحتسب

صحف القاهرة تبرز تصريحات الرئيس السيسي أمام المؤتمر الاقتصادي «مصر 2022»

المؤتمر الاقتصادي|كشف حساب للحكومة بالأرقام.. ومدبولي يجيب على الأسئلة الصعبة عن المستقبل

مدبولي: صندوق النقد توقع انخفاض البطالة في مصر إلى أقل من 7%

انطلاق فعاليات المؤتمر الاقتصادي بحضور الرئيس.. ومدبولي: خارطة طريق المستقبل لابد أن تشمل جزأين .. والظروف الاقتصادية في مصر كانت تفرض على الحكومات تبني الحلول الشبيهة بالمسكنات

دعاء الرعد والبرق والمطر.. 20 كلمة أفضل ما قالها النبي و210 أدعية مستجابة

مزلقانات السكة الحديد .. تنبيه عاجل من النقل

ترشيحاتنا

منها 3 دول عربية.. أكثر البلاد أمانا من حدوث الزلازل والكوارث الطبيعية

الخارجية الأمريكية: قادرون على إرسال المساعدات إلى عموم سوريا ..فيديو

زلزال جديد يضرب تركيا .. ورقم مرعب لعدد الهزات

حماية المنافسة يعقد ورشة عمل حول قانون المنافسة وسياساتها لأعضاء اتحاد الصناعات

عاجل.. كاف يتمسك بقراره بإقامة مباراة الهلال السوداني والأهلي بدون جمهور

ألمانيا تقدم على خطوة غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دون أدوية.. جمال شعبان يقدم نصائح ذهبية للوقاية من الشريان التاجي

تجفيف الورد.. إليك طرق وخطوات ونصائح الحفاظ على زهور الفلانتين

بعد نجاحها في السعودية.. معلومات لا تعرفها عن مسرحية تشارلي شابلن

علاج الإمساك في دقيقة واحدة وبدون دواء

فيديو

كلام غريب.. ماذا قال خطيب ابنة قاتلة مشرفة عمال بورسعيد

البانيه يتراجع 30 جنيها.. أسعار الدواجن اليوم في الأسواق

الجميع تفاجأ بخروجهم أحياء بعد 8 أيام من زلزال تركيا .. كيف حدث ذلك؟ “فيديوجراف”

بيان عاجل من الأرصاد بسبب الطقس .. وتعطيل الدراسة في الإسكندرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

خالد الشناوي

على باب السيدة

نهال علام

الغضب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 36

كريمة أبو العينين

العيش مع الذئاب

د.هادي التونسي

بين الحقيقة والخيال

إلهام أبو الفتح

لم شمل الأسرة.. قانون هام

اﻟﻤﺰﻳﺪ