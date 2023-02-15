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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دولة جديدة تعلن التعامل بـ الروبل مع روسيا .. تفاصيل

الروبل الروسي
الروبل الروسي

قال سفير روسيا في بوليفيا، ميخائيل ليدينيف، إن موسكو ولاباز اتفقتا على بدء التعامل بعملاتهما الوطنية.

وأظهرت بوليفيا اهتمامًا بتعزيز تعاونها في مجال الطاقة مع روسيا في السنوات الأخيرة، بما في ذلك في مشاريع التعدين، وكذلك في التجارة.

وقال ليدينيف: “بمشاركة السفارة، يتطور التعاون بين البنوك بنشاط. وفي العام الماضي، تم عقد عدد من مؤتمرات الفيديو بين قيادات البنوك المركزية في كلا البلدين. ونتيجة لذلك، تم فتح حسابات مراسلة مباشرة بالروبل والبوليفيان بين جازبرومبانك وأكبر بنك بوليفي مملوك للدولة، يونيون”.

وأضاف: “هذا أمر مهم لأنه يمكن الآن إجراء المعاملات المالية مباشرة بالعملات الوطنية”.

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وأوضح أن هذا يسهل بالفعل عمل الشركات الروسية في السوق.

وتتفاوض بوليفيا، التي تمتلك احتياطيات هائلة من الليثيوم، وهو معدن حيوي للبطاريات الكهربائية ولذلك أطلق عليه البعض اسم “النفط الجديد”، مع شركات التعدين الأجنبية، بما في ذلك الشركات الروسية.

وتخطط بوليفيا لتصبح موردًا للبطاريات الكهربائية في السوق العالمية.

روسيا موسكو بوليفيا النفط الروبل

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