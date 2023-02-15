سعد الصغير يغني مع آية عبد الله لأم كلثوم في برنامجه.. الجمعة

يستضيف الفنان سعد الصغير يوم الجمعة المقبلة في العاشرة مساءا على قناة الشمس في برنامجه سعد مولعها نار كل من المطربة آية عبد الله والمطربة الهام خالد، ويتحدثان عن بداية دخولهم مجال الغناء، كما تناولت الحلقة عدد من الأغانى الذى قدموها لكوكب الشرق أم كلثوم ونجم الأغنية الشعبية أحمد عدوية، كما تضمنت الحلقة فقرة طبية وإنسانية .

وجدد مؤخرا سعد الصغير عقده مع إدارة قناة الشمس لمدة خمسة سنوات، بحضور الإعلامية سميرة الدغيدي والدكتور هشام أحمد عبد الستار استشاري التغذية العلاجية وأمراض السمنة، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه برنامج "سعد مولعها نار" الذي يقدمه على القناة، واستضاف من خلاله عدد كبير من المطربين والفنانين، والاهتمام بالحالات الإنسانية في الشارع المصري، وتقديم لهم المساعدات .

وأعرب المطرب سعد الصغير عن سعادته بتحقيق البرنامج نجاح كبير خلال الفترة الماضية، ويوعد جمهوره بتقديم عدد من المفاجئات خلال الحلقات والمواسم المقبلة.

وكانت آخر أعمال سعد الصغير مسرحية "كازانوفا"، وهى من بطولة عمرو يوسف، حسن الرداد، نسرين طافش، ساندى على، وسعد الصغير وهالة فاخر وحمدى الميرغنى وبدرية طلبة وسليمان عيد، وياسر الطوبجى، ومحمد طلعت، والعرض من تأليف ضياء محمد، وإخراج هشام عطوة.