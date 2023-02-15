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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إنشاء طريق دائري في المحلة لخدمة مصانع الغزل .. صور

محافظ الغربية
محافظ الغربية

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية اليوم بجولة لتفقد مشروع إنشاء طريق دائري حول مدينة المحلة الكبرى عقب عرضه على الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أثناء زيارته للمحافظة.

تفقد المحافظ الطريق والذي سيصل طوله إلى 12 كم لخدمة مصانع الغزل والنسيج الجديدة، وتخفيف الاختناقات المرورية داخل المدينة، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ  والمهندس أحمد عابد رئيس هيئة الطرق بالغربية.

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وفي ذات السياق تفقد المحافظ أعمال إنشاء أول كورنيش بمدينة المحلة الكبرى والذي يتم إنشاؤه على ثلاث مراحل، الأولى بداية من مسجد السيدة رقية وحتى المجمع الصناعي، الثانية بداية من المجمع الصناعي وحتى الهويس، والثالثة كمحور مروري يمتد من منطقة الهويس وحتى طريق محلة أبي علي- سمنود.

جاء ذلك بحضور اللواء عمرو فكري رئيس مركز ومدينة المحلة، المحاسب أحمد المغاوري رئيس حي أول المحلة والمحاسب سعد نصر رئيس حي ثان المحلة.

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