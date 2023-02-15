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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ننشر أسماء الدول والمشاركين فى مسابقة بورسعيد العالمية للقرآن والابتهال الديني

محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،  اليوم ، أن محافظة بورسعيد أنهت استعداداتها لاستقبال مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني في دورتها السادسة  لعام 2023 ، والتي ستنطلق في ١٧ فبراير الجاري،  وتحمل اسم الشيخ المبتهل  " نصر الدين طوبار"، وأشار اللواء عادل الغضبان  أن بورسعيد على موعد مع استقبال أكبر مسابقة دينية دولية، تجمع مشاركين من كافة أنحاء العالم.

وأوضح محافظ بورسعيد أنه تم اتخاذ كافة  الترتيبات والتنسيقات الخاصة بالبدء في إقامة المسابقة على أرض بورسعيد،،  و جاري استقبال ضيوف المسابقة، مشيرا إلى أنه يشارك بالمسابقة ٤١ دولة و ٦٥ متسابقا من مختلف دول العالم وتنطلق في ١٧ فبراير الجاري.

واستعرض محافظ بورسعيد  تفاصيل العرض الفني لحفل افتتاح وختام المسابقة و العروض الفنية الخاصة بالدول المشاركة في المسابقة،  وأكد محافظ بورسعيد على أهمية تنفيذ المسابقة وحفل الافتتاح وحفل الختام على أعلى مستوى،  نظرا لأهمية المسابقة الدينية في المقام الأول،  فضلا عن أنها تعكس الصورة الحضارية للدولة المصرية أمام دول العالم  ،  كما شدد المحافظ على أن تعكس احتفالية افتتاح المسابقة الطابع الديني والتراثي والمزج بيت الأداء القديم والحديث في الابتهالات والعروض الدينية المقدمة خلال حفل افتتاح المسابقة.

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وشدد  محافظ بورسعيد على التنسيق الجيد بين الجهات المختصة بتنفيذ المسابقة بما يضمن نجاح سير المسابقة على أرض بورسعيد ، مشيرا إلى أن المسابقة تستهدف الوصول لفئة الشباب وتنمية مهاراتهم الدينية والثقافية ، مؤكدا على أهمية الانتشار الإعلامي لهذه المسابقة وتداول فعالياتها فى جميع وسائل الإعلام، مشيداً بجهود القائمين على المسابقة والتى نجحت محافظة بورسعيد فى إقامتها على مدار الخمس سنوات السابقة وحققت إشادة واسعة على المستوى المحلى والدولى . 


ويشارك بالمسابقة عدد من الدول من بينها الامارات وتونس والجزائر والسودان و فلسطين، والاردن ونيجيريا وكينيا وكندا وفلسطين ولبنان، و المغرب و أمريكا واليمن وإثيوبيا وإندونيسيا وأوغندا وباكستان وتشاد والهند. 

الدول المشاركة فى بورسعيد الدولية للقرأن الكريم و الابتعال

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