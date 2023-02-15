المؤبد لـ متهمين قتلا شقيقين فى بورسعيد

أصدرت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين تامر محمد رياض وعمر أحمد فتحي وأحمد محمد الجمل، وسكرتارية طارق عكاشة، حكمًا رادعًا للبلطجة والسرقة واستخدام الأسلحة الألية والنارية.

وحكمت محكمة جنايات بورسعيد حضوريا بمعاقبة كل من، أحمد عبد العال فرج، وأحمد أحمد إبراهيم النجار، بالسجن المؤبد، ومصادرة السلاح الناري والذخائر المضبوطة، والزمتهما المصاريف الجنائية.

تعود أحداث الواقعة إلي يوم 2 من شهر يناير عام 2020، حيث قتل المتهمين احمد عبد العال فرح واحمد احمد ابراهيم النجار عمدا مع سبق الاصرار والترصد المبني عليهما ايمن ابراهيم العجمي العاصي وسمير ابراهيم العجمي العاصي عمدا مع سبق الاصرار والترصد.

وعقد المُتهمين العزم وبيتا النية على قتل الشقيقين المجني عليهما حال سرقتهما وأعدا لهذا الغرض أسلحهة نارية قاتلة بطبيعتها، عبارة عن بنادق اليه، وتمكنا المتهمين من العثور على المجني عليهما بمنطقه البشتيل ببحيرة المنزلة، وما أن ظفرا بهما حتى أطلقا وابلًا من الأعيرة النارية صوبهما قاصدين قتلهما، فاحدثا اصابتهما التي أودت بحياتهما.

واقترنت هذه الجناية بجنايتين اخرتين في نفس المكان والزمان، حيث شرعا في قتل المجني عليهم: محمد ابراهيم السيد الزعر، والسيد ابراهيم العجمي العاصي، وعبد وعبد المنعم محمد هلهول، ومحمد احمد ابراهيم العجمي العاصي، وحسن نصر محمد هلهول، عمدا مع سبق الإصرار واطلقا صوبهم الطلقات النارية، كما سرقوا المنقولات هي عبارة عن القارب والبضائع المملوكين للمجني عليهم بعد أن استوقفوهم في قارب مائى.

وشهد شهود العيان بأنه حال قيامهم بنقل بضائع عبارة عن ملابس من مدينة بورسعيد إلى مدينة المطرية عن طريق بحيرة المنزلة بقاربين، فوجئوا بالمتهمين مستقلين قارب بمنطقه البشتيل واطلقا أعيرة نارية في الهواء وفوق رؤوس الشهود، فتمكنوا بتلك الوسيلة من بث الرعب في نفسهم وشل مقاومتهم وسرقتهم، وأثناء محاولة هروبهم مع الشقيقين المقتولين بقاربهم أطلق المتهمين أعيرة نارية صوبهم قاصدين قتلهم، فاحدثا إصابة الشقيقن الناريتين والتي اودت بحياتهما، وحال هروبهم بقارب أطلق المتهمين صوبهم أعيرة نارية قاصدين ازهاق روحهم ايضا، وقد خاب قصدهم لسبب لا دخل لارادتهم فيه، وهو عدم احكامهم الرماية تجاه الهدف.

وثبت من تقرير الطب الشرعي بفحص وتشريح الجثث وجود اصابات نارية حيوية حديثه على هيئة فتحات دخول لمقذوف عيار ناري من النوع المفرد، وباستخراجه تبين أنه مقذوف لعيار ناري إلي عيار 39 مللي اطلق من مسافه قريبه، وتسبب في وفاة الشقيقين.