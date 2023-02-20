عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أسعار جوال iphone 11 Pro في عمان

iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro

تعد سلسلة آيفون 11 واحدة من أفضل إصدارات علامة آبل والتى حققت طفرة بنيت عليها الإصدارات الحالية، ومن بين أميزها جوال iPhone 11 Pro، ذو الحجم المدمج، الذى يسهل استخدامه بيد واحدة.

بلغت أسعار جوال iPhone 11 Pro سعة 64 جيجابايت مقابل 324 ريال عماني، وسعة 256 جيجابايت بسعر 364  ريال.

جاء جوال iPhone 11 Pro بشاشة قياس 5.8 بوصة من نوع OLED بدقة 1242 × 2688، ، ومحمية بطبقة قوية ضد الخدش، وبدون أى حواف كما تعمل بمجرد النظر إليها، بالإضافة لمقاومة الماء حتى عمق 1 متر لمدة 30 دقيقة، بميزة IP68 أى أنه يتحمل النزول فى المسبح.

جوال iPhone 11 Pro

يتوفر جوال iPhone 11 Pro بمعالج قوى Apple A13 Bionic سداسى النواة، الأسرع 60% من المعالج السابق Apple A12 Bionic، ويحمل الهاتف ذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 جيجابايت مع ذاكرة تخزينية بسعة 128، و256 و 512 جيجابايت.

يقدم جوال iPhone 11 Pro كاميرات خلفية بدقة 12 ميجابكسل ب3 عدسات wide و ultra wide و zooming، بفتحات f/2.4 عدسة وf/2.0 و 2.2، تدعم التصوير بتقنية 4K، وهى متوافرة فى أى هاتف ذكى متواجد الآن، مع وجود فلاش رباعى ودعم ميزة التركيز التلقائي، وبكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/2.2، بدقة عرض 4k.

جوال iPhone 11 Pro

يعمل جوال iPhone 11 Pro بنظام تشغيل ios 16 الجديد ويتيح خدمة "آبل" للدفع، والمفاجأة هى دعم الشركة خاصية الشحن اللاسلكى العكسى بهاتفها الجديد. 

يحمل جوال iPhone 11 Pro بلوتوث 5.0، و الإتصال اللاسلكي واي فاي 6، و يو إس بى إصدار 2.0، وتقنية الاتصال اللاسلكي NFC، بالإضافة لميزة ثنائى الشريحة، ويحمل iPhone 11 Pro بطارية سعة 3046 أمبير، وأخيرًا يدعم الشحن السريع بقوة 20 وات، والشحن اللاسلكي بقوة 15 وات، ويمكنك شراء الجوال في 4 ألوان هي: الأسود، الذهبي، الزيتي، الذهبي.

iPhone 11 Pro iPhone آيفون جوال iPhone 11 Pro ريـــال عمـــانى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد موسى يفجر مفاجأة عن أسعار الدواجن

اعرف الكيلو هيبقى بكام.. مفاجأة في أسعار الأرز بعد إلغاء التسعيرة الجبرية

رحيل لاعبين والاستغناء عن أفضل لاعب بالدوري.. مفاجآت بـ الأهلي خلال الفترة المقبلة

صدمة في الوسط الفني..وفاة فنانة شابة شهيرة بعد تعرضها لأزمة صحية حادة

صور تكشف السر.. نهاية صادمة للحلقة الأخيرة من مسلسل أزمة منتصف العمر

زلزال مدمر في مصر.. البحوث الفلكية تحسم الجدل

صفقة رابعة مجهولة لـ الزمالك في أزمة القيد.. ووالد اللاعب يستغيث.. تفاصيل

خرجوه جثة.. مأساة الطفل عماد صارع الموت في بالوعة 8 ساعات.. فيديو

موضوعات متعلقة

أسعار جوالات iphone 14 Pro في السعودية

أسعار هاتف iphone 11 Pro Max في إلامارات

سعر جوال iphone 13 Pro Max في السعودية

سعر جوال iphone 14 Pro في الإمارات

أسعار جوال iphone 11 Pro في قطر

أسعار جوال iphone 13 Pro فى السعودية

أسعار جوالات iphone 11 Pro Max في الكويت

سعر جوال iphone 14 Pro Max في قطر

ترشيحاتنا

الحديد يتراجع أخيرا بعد تخطيه 30 ألف جنيه|مفاجأة في أسعار مواد البناء الآن

دعاء للميت أبي في آخر ليلة من رجب.. 8 كلمات تريه مقعده بالفردوس

جثمان كريستيان أتسو يغادر إلى غانا بعد العثور عليه تحت الأنقاض

بعد إطلاق صاروخين من كوريا الشمالية.. الأمم المتحدة تدين وعقوبات من سيول|تفاصيل

أرقام الطوارئ.. شرطة النجدة والمرور والإسعاف

فرمان من كولر بالتعاقد مع هذا اللاعب بشكل عاجل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب صورة في الحرم المكي .. الهجوم على البلوجر مي إبراهيم وزوجها| صور

إذابة دهون البطن بـ 3 مشروبات سريعة المفعول ومجربة

برضع ميه ساقعة..سيدة إمبابة:ابني لا يتنفس كغيره وابنتي مشلولة..فيديو

من زلزال مصر الى تركيا وسوريا.. حكاية الفائز بالدوري عام 1992 ؟

فيديو

الجلد واللحم .. كشف لغز العثور على حمير مذبوحة بالشرقية

أحداثه كُحلي.. دعاء فاروق توجه رسالة شديدة اللهجة لأبطال "أزمة منتصف العمر"

خافوا من العار فتخلصوا منها.. تفاصيل صادمة في وفاة مطلقة بسوهاج

خافوا من العار فتخلصوا منها.. تفاصيل صادمة في وفاة مطلقة بسوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

بفارغ الصبر

محمد مخلوف

الخطة «كود».. لضبط الأسعار!!

المستشار أسـامة الصعيدي

الشخصية القانونية والموت الرقمي

إلهام أبو الفتح

يا رب

إبراهيم شعبان

الناس لا يموتون في اليابان بسبب الزلازل

د. ماريان جرجس

أقصوصة نجاح على هامش الحرب الروسية

د. صفوت عمارة

الإسراء والمعراج معجزة كبرى

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ