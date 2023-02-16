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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الأسد .. حظك اليوم الخميس 16 فبراير 2023 : حافظ على صحتك

برج الأسد وحظك اليوم
برج الأسد وحظك اليوم

برج الأسد (23 يوليو - 23 أغسطس)، عندما يقعون في الحب، يكونون مخلصين وكريمين للغاية تجاه أحبائهم، سوف يأخذون دور القائد في أي علاقة، ويعتمدون بشدة على حاجتهم إلى الاستقلالية والمبادرة.

تعرف على توقعات برج الأسد وحظك اليوم الخميس 16 فبراير 2023 على المستوى العاطفي والصحي والمهني خلال التقرير التالي.

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برج العقرب .. حظك اليوم الخميس 16 فبراير 2023 : أخبار إيجابية

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برج الحمل .. حظك اليوم الخميس 16 فبراير 2023 : زيادة فلوسك

توقعات برج الأسد وحظك اليوم الخميس 16 فبراير 2023

تشير التنبؤات الفلكية اليومية إلى أنك قد تواجه استقرارًا ماليًا بشرط أن تخطط لنفقاتك اليوم، قد يكون يومك في العمل إيجابيًا ومثمرًا للغاية، فاستفد منه، تجنب الحديث عن الموضوعات المثيرة للجدل مع العائلة اليوم، لأنها قد تؤدي إلى إجهاد، إذا كانت لديك خطط مع شريكك اليوم فتأكد من جعلها تعتز بشركتك.

برج الأسد وحظك اليوم مهنيا

قد يُطلب منك القيادة إذا كان لديك اجتماع اليوم، افعل ذلك بمهاراتك في بناء الفريق والتعاطف، إذا كنت تمتلك نشاطًا تجاريًا فقد ترى تدفقًا للدخل، وزيادة في عدد العملاء، وزيادة في المبيعات.

برج الأسد وحظك اليوم صحيا

قد تشعر بالرغبة في ممارسة الرياضة فافعل ذلك لتشعر بالانتعاش والاسترخاء، قد يكون نظامك الغذائي قادرًا على الاسترخاء اليوم نظرًا لأنك لا تقصر التأمل والتمارين الرياضية.

برج الأسد وحظك اليوم عاطفياً

إذا كنت تخطط لسؤال الشخص الذي يعجبك، اليوم هو اليوم المناسب له، قد يفاجئك زوجك ببعض الأخبار الرائعة اليوم.

برج الأسد وتوقعات الفترة المقبلة

إذا كنت تريد الاحتفال اليوم ، فقد تكون قادرًا على القيام بذلك، ولكن حافظ على النفقات التافهة عند الحد الأدنى.

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